Путин на съезде ЕР попросил будущих депутатов Госдумы о выделении денег

Предвыборный съезд партии "Единая Россия" прошёл 19 июня в московском "Экспоцентре". Лидер партии Дмитрий Медведев объявил, что в работе форума участвовали 972 делегата - это втрое меньше, чем изначально ожидалось. Причиной уменьшения числа делегатов стали ограничения в связи с подъёмом третьей волны эпидемии коронавируса в России.

В начале съезда перед его участниками выступил президент России Владимир Путин, формально не состоящий в партии. Значительную часть своей речи он говорил о поручениях, которые должно выполнить правительство. Речь шла и об ассигнованиях на медицинскую реабилитацию, и на развитие образования, и на ремонт дорог. "Немецкая волна" обращает внимание, что ремонт дорог должен быть выполнен до выборов, в летний сезон.

Еще 150 миллиардов рублей должно быть выделено на "модернизацию систем жизнеобеспечения". Путин объяснил, что заговорил об этом на партийном съезде, потому что, как он выразился, без парламента решить вопрос с бюджетом невозможно.

Президент России призвал членов "Единой России" показать в предстоящей предвыборной кампании пример "открытого политического состязания".

В последние месяцы и недели российские власти приняли множество законодательных и судебных мер для исключения своих основных политических оппонентов из агитационной кампании. Оставшиеся несколько независимых и оппозиционных СМИ, неоднократно отмечали, что Путин сделал всё, чтобы лишить своих оппонентов даже минимальных возможностей для участия в формировании российского парламента.