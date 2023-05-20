"Путин находится в капкане". Записная книжка Павла Мунтяна

Продюсера анимационного кино, соавтора проекта Mr. Freeman Павла Мунтяна Минюст РФ в апреле внес в список иностранных агентов. Павел выступает против войны с Украиной и основал фонд помощи украинцам. О своей деятельности он рассказал Радио Свобода.

– Как вы отнеслись к получению статуса иностранного агента? Планируете ли перед вашими материалами ставить плашку об иноагентстве?

В записной книжке я отмечаю людей, выступивших за войну, значком с изображением орка

– Я не слишком удивился присвоению мне этого статуса, и причины, по которым я его получил, мне понятны. Как только началась война, я создал фонд для сбора средств на организацию помощи Украине. Эти деньги мы не тратили на поддержку ВСУ, только – на спасение украинцев. Мы купили питание для людей в Киеве и Одессе, средства самообороны и личной безопасности. На деньги фонда были построены мастерские, которые шили бронежилеты, и были закуплены машины для эвакуации людей. Мы приобрели автомобили скорой помощи и привезли в Украину из Канады несколько тонн медикаментов. Вторая причина признания меня иноагентом – это моя поддержка информации, которую публикуют люди, уже признанные в России иноагентами, в частности, клипа, который был сделан Лизой Монеточкой и Ваней Noize MC "Никто не пострадал". Третья причина – это моя антивоенная позиция, которую я давно высказываю публично. Плашку об иноагентстве я вешать не буду. Она, на мой взгляд, носит унизительный характер. Особенно неприятный момент, связанный со статусом иноагента, это штрафы для третьих лиц, которые как-то с этим якобы иноагентом связаны. Я знаю, что сейчас многие люди, признанные иноагентами, пытаются оспорить этот статус. Международная правозащитная организация "Агора" предложила мне опротестовать иноагентство в суде. Я думаю, что в российской правовой системе это маловероятно, тем более уже 9 лет я не езжу в Россию, потому что живу на Кипре. И я не планирую возвращаться в Россию, я понимаю, что меня там ждет. Этот статус мне не слишком мешает. Но если бы я жил в России, то дисклеймер об иноагентстве присутствовал бы в моих постах.

– Вы в самом деле даже на деловых встречах начинаете разговор с уточнения позиции собеседника относительно войны в Украине?

– Да, я каждый разговор начинаю с этого. И если я вдруг понимаю, что еще не прояснил этот момент, то начинаю ярко выражать свою позицию, чтобы получить отклик. Когда я вижу недоумение на лице собеседника, то прямо спрашиваю его про отношение к войне. Но в моем окружении сомневающихся становится все меньше. После того как мне дали статус иноагента, люди со спорной позицией или поддерживающие войну не выходят со мной на контакт.

Вопрос о войне обязателен для меня, потому что ответ на него помогает понять человека, который передо мной. В записной книжке я отмечаю людей, выступивших за войну, значком с изображением орка. Их уже человек 200. И я всегда буду помнить, даже когда все начнут резко переобуваться, на какой они были стороне.

– Каким для вас стал день начала полномасштабной войны с Украиной?

Я жил все это время, понимая, что в России – Мордор

– После начала войны с Украиной 24 февраля прошлого года знакомые из силовых структур сказали мне: "Ой, это все быстро закончится". Я надеялся, что это все закончится не быстро. "Быстро" – означало бы, что прошел блицкриг и Украина оказалась в лапах этих узурпаторов. Я понимал, что 24 февраля началась война, которая продлится долго. Еще в 2014 году в студии я говорил сотрудникам, что надо уезжать, потому что года через два начнется полномасштабная война. Она началась позже, и готовили ее долго. Все, что происходило после протестов на Болотной площади, – весь этот "Бессмертный полк", малыши, переодетые в костюмы бомб и танков, политические репрессии – вели к войне 2014 года, а потом – к событиям 2022-го. Война была ожидаема мною, но все равно, когда я узнал начале полномасштабных военных действий в Украине, то почувствовал холод внутри. Я жил все это время, понимая, что в России – Мордор. Мои знакомые, оставшиеся в России, говорили, что там никакой не Мордор, а вполне айтишная страна, где можно заказать быструю доставку всего в любое время из любого магазина. Но это все мишура, а основных интересующих меня ценностей, касающихся свобод и прав, россиян лишали все больше. Я знал, что рано или поздно случится что-то совсем страшное. Когда 24 февраля так и произошло, я понял, что теперь мы будем жить в совсем другом мире, где украинцы (среди них много моих друзей и знакомых) нас никогда не простят. В первый момент после начала войны я прижал уши, мне было страшно, что побеждает зло. Я понимал, что началось столкновение двух больших сил: средневековья и нового развития человечества. Столкнулись не только Украина и Россия, а две разные парадигмы. Когда я понял, что я нахожусь точно на стороне того будущего, где важны не территории (война за земли в современном мире – это атавизм и откат назад), а таланты, мозги, умения, знания и жизнь человека, то внутренняя боль, страх и паника прошли. И я решил делать все, чтобы силы зла пали.

Путин уже проиграл

Вскоре я написал публично, что это война, а никакая не СВО, и объявил о создании фонда помощи украинцам. После этого во мне включился какой-то железный человек.

– Как вы думаете, зло в России уже победило или есть надежда?

– Путин уже проиграл. Он находится в капкане своей ситуации. Затяжная война – это очень серьезная проблема. Даже если Россия захватит Украину территориально, что она там будет делать? Около 40 миллионов украинцев начнут непрерывно вести на своей земле партизанскую войну. Никогда украинцы в своем большинстве ни при каких условиях не подчинятся российской власти. Путин, который максимально неэффективно распоряжается территорией России, получит большую территорию Украины, которая все время будет в ситуации конфликта. В мире сейчас самое ценное – это мозги, а не территории. Путин сделал все, чтобы умные, образованные, профессиональные люди уехали из России и не вернулись обратно. Они, скорее всего, не вернутся. Люди, оставшиеся в России, отложат на неопределенный срок деторождение, как это обычно бывает во время войн. Большое количество граждан России уже погибло на войне в Украине, а еще больше тех, кто стали инвалидами. Из-за гибели людей, потери трудоспособности воевавших в Украине, оттока населения и демографической ямы пострадает генофонд России и будет нарушена целостность экономической системы страны.

– Вы в самом деле много и давно публично критикуете российскую власть. Вы несколько лет назад предупреждали, чем закончится правление Путина. Почему, как вы думаете, к вам не прислушались?

временщиками в России стали все

– Достучаться до больших масс, когда вокруг работает схема "разделяй и властвуй", а всех обучают жить короткими промежутками времени – очень тяжело. Если человек не может ничего в своей жизни планировать на большие промежутки времени, он не будет слышать что-либо о долгой перспективе. Когда человек занят выживанием сегодня, он не думает о далеком будущем. Ощущение временщика в россиянах создавалось очень давно, еще с советских времен, и ничего с этим не поделать. Если в Париже человек печет очень вкусные булочки, то у него их покупает весь район. Такой человек, скорее всего, продает булочки жителям района, заботясь в первую очередь о высоком качестве продукции и уважении постоянных покупателей, так как он уверен в том, что передаст свое дело детям и внукам. Русский же пекарь, скорее всего, постарается быстро сделать масштабирование бизнеса, открыть булочные в других районах, экономя на качестве товара. В результате из одного магазина хорошей выпечки получится сеть булочных, продающих изделия среднего качества. У человека, живущего в России, нет ощущения дальней перспективы, поэтому он стремится побыстрее получить большую выгоду. Такими временщиками в России стали все. Не только многие чиновники, которые решают в рабочее время свои вопросы и пытаются "накрысить" скорее, пока не сняли с должности или не посадили за коррупцию. Временщики не думают о социальных вопросах, о загрязненных реках, на берегах которых будут жить их потомки. Живущим от зарплаты до зарплаты обывателям сложно вникнуть в масштабные вопросы. Поэтому до больших масс нам не удалось донести все, что мы хотели. Но благодаря Фримену мы вышли на аудиторию умных людей, с которыми мы думаем синхронно. Возможно, Фримен оказался не рупором, а дверью, в которую некоторое количество людей смогли войти. Все, что можно было сделать, мы сделали.

– Вы рассказывали в соцсети, что шевроны с Фрименом нашивают на форму так называемые "эсвэошники". Вы пытались добиться запрета на использование вашей интеллектуальной собственности с такими целями?

Большой ошибкой было выйти с протестами на Болотную площадь, напугать власть, но больше ничего не сделать

– Я не думаю, что люди, которые используют Фримена подобным образом, хотят нас или его дискредитировать. Наше творчество услышали по-своему другие люди со своей колокольни, перевернув все смыслы. У части россиян настолько искажено восприятие, что для них Фримен стал символом не свободы, а участия в нападении на украинцев, убийства украинцев как способа самовыражения. Недавно вышла компьютерная игра наших коллег и друзей, которую они создавали много лет. Ребята ее сделали на основе советской стилистики. У них получился мир Советского Союза в стиле хай-тек, если бы он не распался. Дизайн игры настолько понравился Министерству обороны, что оно, не интересуясь позицией создателей, стало использовать образы из этой игры для оформления военторгов. Ребята, которые владеют лицензионным агентством, обладающим правами на эту игру, сказали мне, что судиться с МО бесполезно. Когда идет война, многие правила отменяют. Сейчас бессмысленно объяснять Шойгу, что он нарушает закон об авторских правах, и предъявлять претензии эсвэошникам за нелегальное использование Фримена.

– Вы учились в аспирантуре факультета психологии Гуманитарного института, изучали методы воздействия на человека через интернет. Понимаете ли вы, как устроена российская пропаганда?

– Формула Геббельса работает и сейчас в России: неважно, какой бред несут, но если его повторять максимальное количество раз максимально просто и максимально эмоционально, то в него начнут верить. Так было и будет всегда. Пропаганда работает таким образом. И другая формула Геббельса, которая всегда работает: если очень долго повторять любую чушь, то она в головах людей превращается в правду. Большинство не имеют времени на анализ, поэтому им можно внушить все, что угодно. Телевизор подходит лучше, чем интернет, для реализации такого принципа пропаганды. Ролик в интернете можно остановить, подумать о его содержании и проверить информацию. Телевизор же работает как непрерывный фоновый шум, который не оставляет места для размышления и оценки, – он как непрерывный поток.

– Чувствуете ли вы собственную ответственность за войну в Украине?

– Большой ошибкой было выйти с протестами на Болотную площадь, напугать власть, но больше ничего не сделать. Моя в том числе вина в том, что власть, увидев многочисленные митинги 2011–2013 годов, начала закручивать гайки. Да, я очень сильно виноват. Мало того, в 1999 году я работал по сути копирайтером Лужкова в Правительстве Москвы. Когда Ельцин поставил Путина исполняющим обязанности президента, мой коллега, который когда-то взаимодействовал с Путиным, сказал, что произошла катастрофа. Я возразил, мол, Путин – молодой, демократически настроенный и не чета Ельцину. Коллега ответил: "Я знаю Путина. Если он придет к власти, то вся страна будет в сапогах, начнутся войны, и страшно представить, куда он загонит Россию". Я не поверил коллеге, и на ближайших выборах президента отдал свой голос Путину.

– Волнует ли вас так называемая "отмена русской культуры" из-за войны с Украиной?

– Очень волнует. Власть сейчас пытается узурпировать русский язык, который им не принадлежит. Я люблю русский язык, мои дети, живущие много лет за границей, на нем хорошо разговаривают. Я им говорю, что это один из самых популярных языков в мире. Русский язык не имеет никакого отношения к Путину, ему не принадлежит Пушкин или другие русские литераторы. Путин и его друзья вышли из криминальной России, они не имеют к культуре никакого отношения. Я пытаюсь объяснить украинцам, что не надо отказываться от русского языка, потому что, отрекаясь от русского языка, они дарят его бескультурной шобле Путина. Многих украинцев удается убедить. Год назад на Кипре украинцы разговаривали только на украинском, но сейчас на украинских вечерах они разговаривают и на русском языке. Прошла треть столетия после того, как россиянам открылся весь мир, прежде чем появилась российская музыкальная группа Little Big, которую слушают за рубежом, ведущий мирового уровня Иван Ургант, бизнесмен Павел Дуров, актеры, которых приглашают играть в Голливуде. Все это появилось в штучных экземплярах. Сменилось не одно поколение с тех пор, как к русскому языку и культуре в мире стали относиться с уважением. Мы как страна войной с Украиной откатились назад на 30 лет. Когда мы вернем статус-кво, весь мир уйдет на 50 лет вперед. Это отдельная катастрофа, которая меня сильно гнетет. Для меня во многом из-за этого Путин является личным врагом, уничтожившим маленькие всходы, которые я наблюдал и которым я радовался.

– Москвич, выпускник философского факультета РГГУ Виталий Кольцов, которого могут посадить на пожизненный срок за то, что он бросил два "коктейля Молотова" в автозак, был учеником вашей мамы, и вы его давно знаете. Что вы могли бы о нем рассказать?

Виталик ввязался в бой один: маленький Дон Кихот против огромного огнедышащего дракона

– Виталик не выдержал с психологической точки зрения ощущения несправедливости нападения России на Украину. Он в начале войны побежал на этого дракона и бросил в автозак два "коктейля Молотова". Никто не погиб, но прокуратура запросила для него пожизненное заключение. Я Виталика лет тридцать лично знаю как творческого, образованного, начитанного, тонко организованного человека. Он был одним из любимых учеников моей мамы. Они общались после того, как Виталик выпустился из школы. Он всегда был борцом за справедливость и переживал за угнетенных и обиженных. Виталик надеялся, что после начала войны все россияне вступятся за украинцев, все поступят как он. Но Виталик ввязался в бой один. Он не смог смириться со злом и захотел с ним сразиться: маленький Дон Кихот против огромного огнедышащего дракона. Сейчас его обвиняют в покушении на жизнь 12 омоновцев. Скорее всего, Виталика посадят на долгий срок, до конца правления Путина.

– Вы увлекаетесь космосом и написали такой пост – "Человек может делать много прекрасных вещей. В конце концов, у нас огромная галактика (до других добраться вообще без шансов, но и в рамках Млечного Пути хватит на миллионы лет открытий) – в ней 400 млрд звездных систем и, как минимум, 300 млн экзопланет, потенциально пригодных для жизни и потенциально имеющих жизнь. Изучай, – не хочу! Нет, надо уничтожать живое, потрошить друг друга и кромсать нашу единственную планету на куски". Вы нашли для себя ответ на вопрос, почему люди так поступают?

– В нашем микрорайоне поселилась семья беженцев (они не россияне, не украинцы и не белорусы). Их дети вели себя агрессивно. Несколько дней назад мой младший сын рассказал, что они замучили котенка так сильно, что ноги у него стали как плети из-за вывернутых суставов. Я забрал котенка в ветклинику. И после лечения у него чуть-чуть начали шевелиться ноги, но, как предупреждают врачи, полностью они не восстановятся. Что у человека должно быть в голове, если он может даже в детском возрасте переломать котенку ноги? Как человек может ударить другого человека кувалдой по голове? Как может солдат ножом отрезать голову молодому парню? Эти убийства совершают не ради выживания, а из-за других целей. Это какой-то сбой программы. Я этого никогда не понимал и не пойму.