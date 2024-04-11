"Путин нaносит вред всему обществу". Война и экологический ущерб

В начале апреля при поддержке Совета Европы начал работать реестр ущерба, нанесенного Украине после начатой Россией агрессии. Его создание скорее нацелено на будущее: после окончания войны компенсировать потерю имущества или здоровья тем, кому был нанесен ущерб вследствие масштабного вторжения России в Украину. Реестр поможет добиваться компенсации в том числе в судебном порядке. Сейчас он открыт для частных лиц, потерявших жилье или получивших серьезные травмы вследствие российских обстрелов, а также для регистрации разрушенных объектов энергетической инфраструктуры, однако в будущем в него будут вносить и данные о военных преступлениях против окружающей среды.

"Это приведет к первому существенному и необходимому шагу на пути к будущему международному механизму компенсации, в котором Совет Европы также готов сыграть свою роль, поскольку мы стремимся в конечном счете обеспечить ответственность за преступления, которые совершает Россия", – заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в день начала работы реестра. Несмотря на то что Россия после нападения на Украину 24 февраля 2022 года была исключена из Совета Европы, ответственность за преступления, которые совершаются на территории Украины, не исчезает, просто задействованы другие юридические механизмы. Об этом в интервью Радио Свобода ранее рассказывал Павло Пушкар, начальник отдела Департамента по исполнению постановлений ЕСПЧ.

Разрушение и уничтожение жилья было выбрано в качестве первой категории, которая будет наполнять реестр, – она названа в документах Совета Европы "критической".

"Повреждение и разрушение жилых домов в результате войны часто приводит к перемещению гражданского населения, оставляет людей без крова и делает уязвимыми. Семьи теряют свои дома и имущество, что приводит к огромным страданиям, травмам и часто к длительному периоду жизни в другом месте. Повреждение и уничтожение жилой недвижимости также нарушает нормальное функционирование общества и усугубляет гуманитарные кризисы. Это также может иметь долгосрочные экономические последствия для сообществ, препятствуя усилиям по восстановлению и развитию", – говорится в заявлении Совета Европы по случаю начала работы реестра ущерба. По оценке организации, речь идет о по меньшей мере 300 тысячах семей, потерявших жилье вследствие российских обстрелов. Однако верхний порог этого значения составляет 600 тысяч к началу апреля 2024 года. Столько заявок ожидают получить от жителей Украины. Также в первой фазе работы в реестр будут вносить данные об ущербе на объектах критической инфраструктуры. Постепенно список будет пополняться за счет ущерба, связанного с потерей имущества юридическими лицами, а также с повреждениями исторического культурного наследия, покрытием затрат на перемещение и размещение на новом месте людей из обстреливаемых или оккупированных регионов Украины, а со временем начнется включение в реестр случаев нанесения ущерба окружающей среде.

"Идея создания реестра – это собрать документы и данные, которые впоследствии послужили бы для доказательств в рамках судебного урегулирования и выплат компенсаций тем, кому был нанесен ущерб. Поэтому я предполагаю, что тот же механизм будет касаться ущерба, нанесенного окружающей среде", – говорит Марсела Чернохова из чешской экологической организации "Арника". Совместно с коллегами из Украины "Арника" подготовила доклад об экологических последствиях боевых действий "Последствия войны России против Украины для окружающей среды".

Этот документ подробно описывает, какие химические вещества, часто канцерогенные, содержатся в боеприпасах и каким образом они загрязняют почву, воду и воздух. В докладе говорится, что только российская армия использует для обстрелов Украины от 9 до 60 тысяч артиллерийских и танковых снарядов в сутки. Это наносит существенный вред окружающей среде.

Война в Украине является крупной экологической катастрофой

"Например, выгорание электрооборудования на обстреливаемых предприятиях приводит к тяжелым загрязнениям окружающей среды полихлорированными бифенилами (ПХБ) и диоксинами, – пишут авторы исследования. – Диоксины образуются при термическом влиянии на полихлорированные бифенилы… это группа токсичных и стойких химических веществ, влияние которых на здоровье человека включает кожную токсичность, влияние на нервную и репродуктивную системы".

В некоторых современных бронебойных снарядах, пишут авторы доклада, сердечник изготавливается из обедненного урана. Несмотря на то что для человека он не опасен (по меньшей мере военные, которые применяли такие вооружения, не столкнулись с проблемами со здоровьем), канцерогенные вещества после использования такого снаряда оседают в почве и могут влиять на диких животных. Значительное влияние на окружающую среду имеет и токсичное содержимое капсюлей-детонаторов, предназначенных для зажигания порохового заряда в огнестрельном оружии или для детонации зарядов взрывчатых веществ (например, в гранатах).

"Еще одна огромная проблема – ликвидация завалов, появляющихся в результате ударов, и ликвидация этих отходов, – говорит Марцела Чернохова. – В данном случае в основном речь идет о руинах уничтоженных зданий. В первую очередь потому, что может происходить загрязнение асбестом (асбестовая пыль вызывает рак легких при попадании в нижние дыхательные пути, при этом материалы с асбестом до сих пор разрешены к использованию в строительстве и в России, и в Украине. Одним из самых распространенных из таких материалов является шифер. Например, в Германии и Франции старые строительные материалы с асбестом утилизируют при помощи высоких температур. – Прим. РС). Еще одним фактором влияния на окружающую среду являются обширные пожары на инфраструктурных объектах, на промышленных предприятиях. Это приводит к выбросам в окружающую среду химических веществ. Этой теме мы будем уделять более пристальное внимание в рамках проекта, начатого в феврале этого года".

В исследовании украинских и чешских экологов говорится, что ракеты, которыми Россия обстреливает украинскую территорию, – это десятки и сотни килограммов химических веществ, которые даже при полном сгорании и попадании остатков в окружающую среду несут значительное загрязнение и являются токсичными для всего живого. Именно поэтому даже к сгоревшим фрагментам ракет приближаться небезопасно. В том числе из-за остатков жидкого ракетного топлива. Снаряды таких систем артиллерийского огня, как "Град" или "Ураган", содержат опасные свинец и аммоний.

Когда мина взрывается, происходит выделение токсических веществ

"Есть и другие оценки, что 150 тысяч квадратных километров – это заминированная или потенциально заминированная территория, – говорит Чернохова. – Это огромная площадь. Минные поля опасны не только для людей, это потенциальный риск для любого живого существа, будь то дикие животные или птицы, для которых заминированная территория является местом обитания. Если речь идет о сельскохозяйственных угодьях, то невозможно обрабатывать такие поля. Разминирование является крайне дорогой процедурой, требующей большого числа обученного персонала, которого сейчас огромный недостаток. Если мина взрывается, происходит выделение токсических веществ. В земле остаются металлические фрагменты мины, которые не только являются проблемой в случае дальнейшего использования земли для сельскохозяйственных нужд, это влияет на рост сельскохозяйственных культур, загрязняют почву".

"Украина – это еще и большая аграрная страна, и значительную часть ее экономики составляет производство сельскохозяйственной продукции, – пишут авторы исследования. – Сельскохозяйственные угодья занимают более 70 процентов общей площади страны, из них 57 процентов – это пахотные земли (в некоторых областях эта цифра достигает 86 процентов). Следствием боевых действий является долгосрочное химическое и биологическое загрязнение плодородных почв. И это загрязнения не только от упавших снарядов, но и от неубранной сожженной военной техники. Это значительный источник загрязнения почв и грунтовых вод железом, алюминием, медью и другими тяжелыми металлами на сотни лет".

Проблемой для окружающей среды является затопленная техника – это загрязнение водоемов ионами металлов, нефтепродуктами, синтетическими маслами. Все это угнетает рост растений и жизнедеятельность грунтовых организмов. Достаточно сложной является ситуация в Донбассе (Донецкая и Луганская области), где находится значительное количество угольных шахт. Нет достоверной статистики, что происходит с шахтами, остающимися на линии разграничения, однако известно, что значительное количество шахт из-за активных боевых действий и невозможности откачивать из них шахтные воды затапливается. Затопление шахт приводит к тому, что колодцы и открытые водоемы в прилегающей местности загрязняются высокоминерализованными шахтными водами с превышением содержимого хлоридов, сульфатов и марганца.

"Таким образом, земли становятся непригодными для жизни. Вода, которая есть в этом регионе, становится ядовитой для растений, сельскохозяйственных животных и людей. К тому же подтапливаются населенные пункты. Высокий уровень грунтовых вод, которые пополняются шахтными, еще дополнительно питается кислыми водами, которые стекают из шахтных отвалов во время дождя", – пишут авторы исследования, подготовленного при участии экологической организации "Арника".

Чешские экологи из этой организации после разрушения плотины Каховской ГЭС также сделали ряд проб на месте обмеления водохранилища. Результаты этого исследования уже опубликованы.

– Катастрофа Каховского водохранилища стала одним из самых известных случаев экоцида – нанесения ущерба окружающей среде, – рассказывает Марцела Чернохова, принимавшая участие в проекте оценки ущерба, нанесенного повреждением ГЭС. – Не думаю, что нужно приводить длинный список цифр, но повреждение плотины водохранилища привело к тому, что до 90 процентов воды исчезло и вскрылось почти 2 тысячи квадратных километров дна водохранилища. А мы, чтобы оценить размеры ущерба, потенциального загрязнения дна, взяли пять образцов осадочных отложений и дополнительно два образца из кратера, возникшего после падения ракеты С-300, что с каховской трагедией непосредственно не связано. Парадоксально – но мы выявили, несмотря на то что брали образцы и из кратера, куда упал крупный боеприпас, самое большое загрязнение в центральной части бывшего водохранилища, в Запорожье. Это был общественный пляж, на котором очень сильно превышены показатели инсектицида ДДТ (запрещен во многих странах из-за способности накапливаться в организме людей и животных. В СССР этот инсектицид стали широко применять после Второй мировой войны, формально он был запрещен в конце 1960-х, но практически использовался в сельском хозяйстве до конца 1980-х годов. – Прим. РС), а также других канцерогенных веществ. Мы там также выявили загрязнение нефтяными веществами, что связано с тяжелой промышленностью.

– Что показал анализ кратера от С-300 – насколько сильно боевые вещества, которые сейчас попадают в землю в результате обстрелов, загрязняют окружающую среду в Украине?

– В кратере мы не выявили таких опасных значений, как в случае с Каховским водохранилищем. Первый образец был взят из старого кратера, который появился осенью 2022 года, вскоре после начала войны России в Украине. Второй образец был взят из кратера всего через две недели после обстрела. Но и в первом, и во втором случае мы не выявили опасных значений. В случае второго кратера некоторые показатели были завышены, но это было связано с тем, что на этом месте складировали остатки одного из уничтоженных вследствие обстрела помещений. То есть кратер стал свалкой, и это привело к высоким показателям некоторых опасных для окружающей среды веществ. Однако это не означает, что война не наносит ущерба экологии Украины. В большинстве случаев боеприпасы и кратеры от упавших на землю снарядов являются проблемой. Каждый взрыв боеприпаса – это результат сложной химической реакции, происходит выброс целой смеси опасных для живых организмов веществ. Мы можем говорить об уране и его окисях или же о соединениях ртути, олова, о нежидких продуктах органического сгорания. Все это приводит к загрязнению почвы. Мы пока находимся на стадии сбора доказательств, это первая фаза проекта, и мы собираемся также в дальнейшем собирать образцы на различных территориях, где происходят боевые действия.

– Является ли экологический ущерб, нанесенный Россией в войне с Украиной, одновременно и одним из видов военного преступления?

– На мой взгляд, конечно. Время покажет, удастся ли доказать это в рамках послевоенного урегулирования. У меня лично не возникает сомнений, что речь идет о военном преступлении, потому что некоторые случаи нанесения вреда окружающей среде были и даже продолжают совершаться целенаправленно, чтобы нанести Украине как можно больше ущерба, сделать невыносимыми условия для жизни. Иными словами, целенаправленно создаются условия для нанесения максимального вреда украинскому обществу в целом. Ведь окружающая среда и природа – это условия, в которых человек ведет свою ежедневную жизнь. Как я вижу со стороны, в ментальности украинских людей – трепетное отношение к земле, на которой эти люди живут, поэтому, уничтожая почву и среду проживания людей, Путин старается нанести вред всему украинскому обществу.

Война – это не только ущерб от обстрелов непосредственно связанных с огромной потерей человеческих жизней, с материальными потерями и шире – со страданиями, – война в Украине является крупной экологической катастрофой. Не говоря уже о том, что обстрелами были уничтожены или получили повреждения заповедники или охраняемые государством природные области, под угрозой оказались как растительные, так и животные виды.

– "Арника" уже некоторое время занимается анализом экологической ситуации в Украине – эти данные будут переданы в реестр ущерба, созданного Советом Европы?

– Наша организация готовится к следующему этапу работы реестра. Несмотря на то, что мы говорим об окружающей среде, мы не забываем о том, что война продолжается, и для того, чтобы начать восстановление окружающей среды и создание условий для ее охраны, нужно сначала одержать победу. С другой стороны, чтобы подготовиться к восстановлению, необходимо это делать заранее – так же как и заранее искать решения того, как возместить ущерб, в том числе окружающей среде Украины. Для этого необходимо регистрировать и подробно описывать каждый отдельный случай ущерба. Только в этом случае будет возможным подсчитать его и говорить о нем в рамках послевоенного урегулирования.