"А то что?" Соцсети обсуждают ультиматум Путина Западу

После неудавшихся онлайн-переговоров с Байденом, на которых ни о чём не удалось договориться, Путин решил повысить ставки и потребовал от НАТО "юридически зафиксированных гарантий" безопасности России. 17 декабря МИД РФ опубликовал проект договоров с США и НАТО, которые Россия требует подписать. От НАТО требуют исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, не принимать в альянс государства, ранее входившие в СССР, "отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии", не размещать в Европе ракеты и ядерное оружие и не проводить крупных учений вблизи российских границ.

При этом сама Россия продолжает стягивать войска к украинской границе, а замглавы российского МИДа откровенно угрожает Западу, если тот не примет предложенный Россией договор.

Российские требования и угрозы стали главной темой обсуждения в соцсетях в конце прошлой недели.

Сергей Марков, хотя он и не употребляет слово "истерика".

Все гадают, почему Москва вдруг выставила США и НАТО невыполнимый ультиматум. На Западе и в российской антипутинской оппозиции сейчас наиболее распространена точка зрения, что причина ультиматума Путина - внутренняя политика. Что рейтинг Путина уменьшился настолько, что это вынуждает создать конфликт во внешней политике. Что ультиматум выдвинут против НАТО с целью поднять собственную популярность.

Это, конечно, просто глупая версия. И это попытка заболтать реальные проблемы. Эти люди живут в каком то своем, фантастическом мире, в котором им приятно жить. В этом мире Сокуров мощный политический мыслитель, а Байден сильный лидер, а в Украине демократия и прогресс, а Америка моральный лидер человечества. А поддержка Путина все время падает. В реальном мире все по другому.

В реальном мире Владимир Путин стабильно имеет самую высокую поддержку среди лидеров всех европейских государств. И ему совершенно не нужен дополнительный конфликт с США и НАТО для поднятия рейтинга, потому что и так все его десятки миллионов избирателей хорошо знают, что все те, кто ненавидит Россию, ненавидят и Путина, который им как кость в горле. И ничего не могут с ним сделать. Он как волшебный герой из сказки, с точки зрения его избирателей.

Поэтому тем, кто все время ждет, когда же Путин станет не популярным в России, прогноз - не дождетесь. И совет- вернитесь в реальность. В которой Путин не теряющий популярность старый диктатор, а лидер в расцвете физических и интеллектуальных сил, который пользуется стабильной поддержкой большинства своей страны. Да и других стран тоже.

А ультиматум Путина связан не с внутренней, а с внешней политикой. Причина проста - терпеть наглость и агрессивность США и НАТО становится уже слишком опасно. Поймите уже - терпеть вашу наглость и агрессивность борьбе не хотят. Укоротитесь сами.

Некоторые считают заявление Путина чисто внутриполитическим, рассчитанным не на Запад, а на россиян.

Кирилл Шулика

Самая вероятная версия появления проектов соглашений России и НАТО - внутриполитическая. Ну банально для пиара, для убеждения россиян о большой роли страны на мировой арене и заодно раздувание темы с Украиной. По большому счету весь смысл в них именно в Украине, все остальное это предложение к переговорам.

А вот если эти документы действительно хотят подписать и исполнить, естественно, не в таком виде, как они вышли из МИДа, то тут вариант один - транзит власти. Путин либо уйдет, оставив Россию суверенной страной без войск НАТО на границы, это главная идея всего его правления и сейчас она нашла хоть какое-то письменное воплощение, либо останется уже до конца. Желание получить Нобелевскую премию, как Горбачев, войти в историю есть. Но главное это желание исполнить свою сверхмиссию, как он ее сформулирован в Мюнхенской речи.

Павел Пряников

Вероятно, и Путин, как и поздний Сталин, «сосредоточившийся» в своём бункере (как Сталин в последние годы жизни на даче в Кунцево), той же угрозой войны и общим нагнетанием «свинцовой атмосферы» хочет как-то расшевелить 98% своей элиты. А элита хочет жить, не хочет умирать в «радиоактивном пепле». И жить хорошо, а не как в Иране; не ради этого элита разрушала СССР, монетизировала собственность и вливалась в глобализм, чтобы тоже усесться в бункере, и там состариться.

Вот в этом глухом сопротивлении подавляющего большинства элит курсу 2-процентного меньшинства, потенциальной «хунте чёрных полковников» у нас будут идти все 2020-е. Кто кого – покажет время.

Николай Травкин

В каком бы мероприятии не участвовал президент Владимир Путин, обязательно напомнит про «враг у ворот», но нас им не взять, так как у нас самое лучшее оружие и самый патриотический народ. Сначала мне казалось, он это говорит, чтобы народ взбодрить, повысить его готовность к предстоящим трудностям. Нет, ошибался.

Госпропаганда старалась расшевелить в народе ностальгию по временам, когда жил он бедновато, но гордился борьбой с мировым капиталом. А что эта борьба закончится нашей победой — в этом сомнений у народа не было. И результат пропаганды не замедлил проявиться. Одно из последних исследований ВЦИОМ показало, что 66% тоскуют по советскому прошлому и не прочь в него вернуться.

В связи с изложенным не могу не вспомнить состоявшуюся лет 10 назад беседу со своим, уже ушедшим, старшим другом.

***

Мой наставник по освоению профессии каменщика, Лимонтий - светлой памяти человек, образованием испорчен не был, но про международную политику любил поговорить, пофилософствовать. Бывало закусить как следует не успеет, а уже о противостоянии международному империализму рассуждает. Как сейчас помню последнюю встречу...

-Не, Ильич, ну то, что жить стало сытнее и говорить нечего. Раньше баба после работы все магазины с авоськой обе́гает и только килька в томате, а щас супермаркеты, то да сё. С одёжкой тоже никакого сравнения. Или, там, родным позвонить. Раньше то наунижаешься вдоволь: -барышня, ну пожалуйста, у них поздно уже, ребёнок маленький, уложат и выдернут из розетки. А щас из кармана достал, потрогал три кнопки и слышимость, опять же, как рядом. У каждого во дворе по машине. А то и две… Но всё равно, вот, чего то как потеряли! Разобщённость, что ль, какая то. И не в деньгах дело, что у одного миллион, а другой хрен последний без редьки доедает. Это бывает. Одному значит фортуна улыбнулась, а второй проскочил мимо. Разобщённость в смысле, что каждый как бы сам по себе… Конечно, к концу Союза посмеивались уже, но как послушаешь бывало диктора про гидру американского милитаризма и внутренне вроде подбираешься. И чувствуешь, что не один в окружении, а со страной со всей, плечом к плечу! Я поначалу к Путину с подозрением относился, а щас уважать стал. Сплочённость помаленьку возвращается. Сумел он вернуть вот это - «мы, как весь советский народ…». Вот только сомнение, что сытость и айфоны эти можно соединить с борьбой против гидры. Кажется, либо одно, либо другое. Ну, время покажет…

Некоторые "патриоты" тоже не в восторге от ультиматума, правда, по собственным причинам.

То, что российские предложения — не предложения, а именно ультиматум, понятно, кажется, всем.

Сергей Мироненко

Ситуация все больше напоминает времена ультиматумов оскорбленного Гитлера в 38-39 годах, который по его логике просто был вынужден действовать, чтобы умиротворить распоясавшихся соседей.

Александр Морозов

Мне кажется, что абсолютно все, кто сейчас видят опубликованный на сайте МИДа "проект" договора с США, ясно оценивают этот жест. Это - не переговорная позиция. Наоборот: это выход из всех переговорных позиций к формату заявлений ТАСС, причем не брежневского периода, а сталинского: "Советское правительство неоднократно предупреждало...". Такой жест просто представляет собой намерение переложить ответственность (за, допустим, нападение на Финляндию - на, допустим, "финскую военщину", "агрессивные круги Финляндии"). Вот мы предлагали договор о безопасности и потом мы будем ссылаться на это в учебниках истории. Заметим, это - глупо. Это не поможет. Никто в дальнейшем не поверит. Поэтому публикация проекта договора, минуя все дипломатические традиции, равно как и публикация переписки с немецким и французским МИДом - это лишь демонстративная подготовка к агрессивным действиям. Конечно, хочется сказать на этом месте, в декабре 2021 года: Владимир Владимирович, бросьте вы это, вы до большой беды доведете дело. Но, конечно, никто таких обращений там уже не услышит.

Хотя Егор Просвирин считает, что это понятно только ему.

Наслаждаюсь репликами граждан, ругающими МИД за публикацию проекта договора с НАТО: мол, это жалко, это безответственно, это «ленинские принципы дипломатии» и что там еще. Нехитрая мысль, что реальная дипломатия (=реальные попытки договориться) всегда непублична (потому что дипломатия означает взаимные уступки, про каковые уступки оппозиция всегда начинает орать, что «сдают национальные интересы»), а публичными бывают только ультиматумы (со всеми вытекающими), до граждан не доходит.

Но как отреагирует Запад на этот ультиматум и чем Россия может ответить, если он его отвергнет? Одни считают, что Путин может взять НАТО на испуг.

Илья Вайцман

Я смотрю, тут многие иронизируют по поводу путинского ультиматума, который он руками МИДа выдвинул США и NATO в виде "проекта договора", а мне вот как-то не смешно.

Именно потому не смешно, что это именно ультиматум, выдвижение заведомо неприемлемых требований в предельно оскорбительной форме (европейские страны, вообще, в качестве субъектов не рассматриваются, заведомо считаясь "марионетками США"), в расчете на получение "законного" повода к агрессии при получении отказа. Отмаштабированная "питерская подворотня" в которой гопники наезжают на прохожих, распаляя себя перед тем, как пустить в ход ножи.

И именно на ожидании этого отказа строится сейчас вся риторика путина и его окружения - вероятный "отказ гарантировать безопасность России" рассматривается как "законный" повод для "военного решения вопроса", сиречь, оккупации всех приграничных стран, от Украины на юге - и по периметру, до Эстонии.

Самое же поганое, что учитывая приверженность Запада к "прагматичному подходу" и доходящую до потери рассудка преданность идее "пространства для диалога" (фетиш идеи пустого трындежа, если называть вещи своими именами) могут реализоваться два плохих сценария из трех возможных вариантов. Т.е., один сценарий - жесткое противостояние, на которое путин не пойдет, сольется как обычно - но он требует наличия политической воли и готовности пару лет пожить без российского газа и рынка, а вот два других - капитуляция под путина путем принятия ультиматума или формальный отказ при несопротивлении в случае агрессии. Нет, ну ведь пока бомбы на Берлин и Вену не падают, то для "старушки Европы" ничего страшного не происходит, правда? Как там сэр Невилл Ч. говорил? "Как это страшно, фантастично, невероятно, если британцы должны будут копать окопы и надевать противогазы здесь в Англии – из-за конфликта в далекой стране, из-за людей, о которых мы ничего не знаем..." Это было, я напомню, примерно за год до начала Второй Мировой. Когда англичанам все-таки пришлось рыть окопы... И платить гораздо большую цену.

Хватит ли у Запада воли и решимости, или выбор будет сделан в пользу "мира любой ценой", как Чемберлен с Даладье в 1938 году решили (с понятными в этом случае перспективами)?

Александр Баунов

1. Тишину любят не только деньги, но и дипломатия. Российский МИД послал в Вашингтон договор для подписания через интернет. Это необычно.

2. В этом договоре указаны уступки противоположной стороны, но не указаны уступки, на которые готова пойти Россия. В то время как дипломатия отличается от военных побед именно, тем что уступают все.

3. За редким исключением, дипломатия любит время. Жесткие временные рамки ставят, когда хотят перейти к действиям. Жесткие рамки по жестким условиям, — когда хотят перейти к ним вдвойне. Или когда уверены, что другой стороне некуда деваться.

4. Кроме необычных открытости и завышенности/неисполнимости требований присланный из Москвы проект договора отличается тем, что в нем собрано всё, чем Россия недовольна и что хотела бы изменить.

5. Все предыдущие года Россия раз за разом предлагала договориться по деталям, отдельным пунктам западной политики, которыми была недовольна — расширение НАТО, базы, выход из ПРО, размещение ПРО в Восточной Европе, поддержка смены режимов и тд. Новый договор предъявляет претензии не к деталям, а ко всему целому западного поведения, и требует исправить это целое.

6. Требования являются невозможными, неисполнимыми, завышенными и тд для России, которую мы знаем с конца 80-х. Для эпохи соперничества сверхдержав ничего в принципе необсуждаемого в нем нет.

7. Что заставляет Россию вести себя как сверхдержава? Владимир Путин все интенсивнее подводит итоги своего — путинского — периода в российской истории. В этой итоговой системе координат неприемлем не только статус кво на украинском направлении, но и на мировом.

8. Мы застряли в глобальной оптике, для которой постсоветская Россия Горбачева и Ельцина — норма, а Россия Путина — отклонение, аномалия. Но Путин уже находится у власти дольше, чем Горбачев и Ельцин вместе взятые, а может и будет (даже в горизонте 2024) находиться еще дольше.

9. Простое сравнение исторических промежутков (даже не принимая в расчет экономическое развитие, модернизацию армии и тд) позволяет ему принять свой период за норму, а время предшественников за краткую аномалию в истории России — страницу, которую нужно перевернуть как можно быстрее.

10. Внутри этой системы координат итоги 80-х и 90-х не являются необратимыми. Предложенный текст вместе с предыдущими заявлениями впервые делают публичной заявку российского руководства на пересмотр всех итогов 80-х и 90-х, а не какой-то их детали.

11. Вся серия недавних действий должна всеми способами сигнализировать миру, начать приучать его к тому, что нынешний порядок вещей в России не считают нормой. Так, глядишь, за несколько лет непубличного разговора, начавшегося с публично завышенных позиций можно к исправлению нынешней нормы прийти. Это самый мягкий вариант развития событий.

12. Договор, который предлагают подписать Западу, составлен наудачу. Такая дипломатия нужна для того, чтобы быстрее выйти за ее пределы: мы старались, все это видели (отсюда максимальная публичность), но мы исчерпали дипломатические методы и переходим от слов к делу. Военные действия — самый жесткий вариант продолжения нынешней дипломатической,но не вполне дипломатичной активности. Земеститель министра иностранных дел Сергей Рябков уже заявил, что в Москве недовольны реакцией Запада на свои предложения.

13. Тем не менее, все это может сработать и как дипломатия в эпоху новой открытости, новых форм и категоричных жестов. Репертуар ответов у Запада не так велик. Приходится выбирать между ужасными для всех и недостаточно убедительными, ни к тем, ни к другим не хочется прибегать, поэтому разговор, начатый Россией в столь необычной манере пока стараются не обрывать слишком резким ответом. Ведь возможно такой ответ и есть то, чего Россия ищет.

Другие думают, что у России нет никаких козырей и Путин может навредить только себе. Тем более что, как назло для Путина, прямо в день выдвижения ультиматума случился конфуз.

Вера Афанасьева

​«Плохо. В день ультиматума Америке и НАТО вспыхивает корабль. Таксист же у нас мистик и оккультист, от такого знамения и рехнуться может»

На судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге вчера загорелся строящийся корвет «Проворный». Пламя распространилось на 800 квадратных метров – почти на весь корабль.

Корабль предназначался доя ВМФ и должен был быть сдан в конце 2022 года с местом базирования на Камчатке.

Про «проворовались» и про «проВОРный шутить не буду - и так всем ясно.

Скажу лишь, что стоимость корабля может составлять от 20 до 30 млрд рублей, а строился он ВОСЕМЬ лет. За это время Китай строит авианосец.

К слову, генеральный директор «Северной верфи» - Игорь Орлов, бывший губернатор Архангельской области, лоббист мусорного полигона на станции Шиес, называвший протестующих «шелупонью».

Что мы имеем в сухом остатке? «Проворный» после 8 лет строительства практически сгорел. «Адмирал Кузнецов» - в бесконечном ремонте. Атомный ледокол нового поколения «Арктика» в первой же ходке сломался по дороге в Антарктиду и дрейфует у берегов Африки.

А ведь НАТО еще даже не наступает.

Андрей Мальгин

На месте НАТО и его государств-членов, я б не стал это даже обсуждать. Там и помимо украинских дел, столько унизительного и неприемлемого для НАТО наворочено, что просто диву даешься. Один только откат к 1997 году чего стоит. Витающий в облаках Путин уверен, что он разговаривает с НАТО с позиции силы. Щеки надувает, ультиматумы выдвигает. Зачем тратить силы и многие часы на переговоры с явным неадекватом? Ему даже в голову не приходит, что откат к 1997 году автоматически должен включать в себя возврат Украине Крыма и Донбаса, исчезновение с лица Земли Лукашенко, уход российской армии из Сирии и множество других вещей.

Иван Курилла

Пока я тут во Владивостоке прятался от журналистов, российский МИД выкатил перечень требований к США и НАТО.

Я не знаю, что за этим стоит. Чисто гипотетически, есть всего два предположения:

1) Переговоры, ведущиеся непублично с июня, зашли в тупик, и потому Москва решилась на демонстрацию. Непонятно, что дальше? Прекратить диалог и ждать чего-то? Активизировать внешнюю экспансию и обвинить в этом Запад? (Зачем? Для кого? Кто тот зритель, которому нужно такое оправдание?)

2) Ситуация с (не)популярностью власти в стране критическая, ведутся поиски "нового Крыма". Но это должна быть легкая победа, а не большая война: вроде бы примеры утери власти в результате неудачных военных авантюр у всех перед глазами.

В общем, ставки подняли, - что дальше? Особенно если Запад просто пропустит ход.

Андрей Зубов

В чем причины нынешнего ультиматума Кремля? Дипломатически невозможного, по форме - грубого, по последствиям - бесплодного - настоящие переговоры о важном ведутся без огласки, предполагая уступки, компромиссы.

Может быть г-н Путин действительно боится НАТО? Вряд ли. Тогда бы его дети и внуки не рождались и не жили там, там бы он не хранил свои капиталы, не строил уютные дворцы, и его друзья и домочадцы не поступали бы подобным с ним образом. Поэтому ясно - Путин НАТО не боится. [...]

Но если не страх, то что движет г-ном Путиным, заставившим г-на Лаврова послать в Брюссель и Вашингтон чуднОй текст проекта договора? Желание иметь casus belli для захвата Украины? - гарантий, мол, не дали - будем сами себе создавать гарантии на послесоветском пространстве. Чуть вероятней, но тоже очень сомнительно. Если в Кремле не вовсе сошли с ума, то понимают, что война с Украиной на 95% приведет к краху путинского режима и на 100% лишит его всех сладких чудес личного пользования в странах того же Североатлантического союза. Нынешние правители слишком трусливы, чтобы так рисковать, а народ России слишком разочарован во власти, чтобы поддержать ее в новой авантюре. [...]

Скорее всего этот ультиматум России с её 2% мирового ВВП, обращенный к НАТО с половиной мирового ВВП, есть исключительно и полностью результат клинической истерики от застарелых комплексов неполноценности и обиды, от страха за себя любимого. Лучший друг уже бегал с автоматом в таком истерическом страхе и говорил невозможные глупости. Вот теперь и Кремль отличился.

В истерическом припадке бьют посуду и говорят такое, что потом на долго разрушает отношения. Тут под удар поставлен и Северный Поток и, что самое главное, репутация Кремля перед собственными гражданами и миром. В истерике перестают понимать действительные пользы и действительный вред от своих действий. Г-н Путин и его друзья построили такую систему единовластья в России, что истерике "первого" никто не решится противиться в аппарате, "Думе", "Госсовете".

Но вот НАТО отвергает объявленные urbi et orbi абсурдные требования о нераспространении на Восток, противоречащие и уставу Альянса (10 статья) и Хельсинкским соглашениям - что дальше? Воевать страшно, еще страшней в тысячу раз, чем ездить по Москве без охраны. Останется одно - утереться и в результате, как говорят на Востоке, потерять лицо. А потом собирать разбитые тарелки и идти в лавку за клеем "Момент", сделанным, кстати, тоже по лицензии страны НАТО. Вот тебе и гарантии безопасности...

Печальный итог 2021 года.

Даже некоторые "патриоты" не в восторге от путинских "предложений", правда, по собственным причинам.

Егор Холмогоров

Очень опасаюсь, что "поход России на Украину" закончится тем, что:

1. с Сев. Потоком будет покончено

2. Запад легализует прием Украины в НАТО

3. России ввалят еще каких-нибудь санкций.

При этом, что самое стремное, самого похода не состоится (если бы состоялся - все остальное было бы ерундой).

Зато Владимиры Соловьевы радостно расскажут нам о том, что мы отважно удержались от коварной западной провокации.

Очень надеюсь ошибиться.

Дмитрий Ольшанский

Смешной и грустный текст "договора" между Россией и Америкой похож на человека, который стоит, вжавшись в стену, а перед ним стоит крокодил, хлопая пастью и щелкая зубами.

И человек говорит крокодилу: ну крокодильчик, ну уважаемый партнер, пожалуйста, гарантируй мне безопасность! Давай мы с тобой подпишем, что ты мне руку не имеешь права откусывать, и ты мне ногу не имеешь права откусывать, и подходить близко ко мне ты не должен, а я тебе в ответ, ну, я тебе в ответ ничего, я ведь тебе уже все скормил, что ты хотел, мне нечего уже тебе предложить, но давай мы подпишем, что ты меня не тронешь, ведь на основании того, что мы подписывали в 1975 году, и того, что мы подписывали в 1989 году, ты ведь не должен меня трогать, остановись, остановись, ааа!

А разгадка одна: не надо было тридцать лет сидеть на месте и думать, что если у тебя есть ядерная бомба, кресло в Совбезе ООН и трубопровод, то тебе за это автоматически полагаются мир, дружба и безопасность.

Мир, дружба и безопасность полагаются либо тому, кто беспрекословно подчиняется старшим, либо - если он сам себя старшим считает, - тому, кто работает, кто влияет на других, кто наступает, идет вперед, создает что-то новое, а не рассчитывает, что ему за победы три четверти века назад - что-то гарантировано сейчас и всегда.

Пока американцы и европейцы десятилетиями воспитывали, растили, кормили и соблазняли политиков и чиновников, активистов и журналистов, профессоров и боевиков, и создавали в одной стране за другой общество, которое тянется к ним, - Россия не делала ничего, исходя из высокомерной идеи, что общество это лохи, общество это ноль, а все вопросы решаются на саммитах первых лиц.

Ну вот мы и пришли к тому, что крокодил уже у нас перед носом, он все проглотил, что мы ему сдали, - и теперь, разумеется, он ждет не дождется, чтобы гарантировать нам безопасность.

Павел Пряников

Есть одна тема, на которую мало кто обращает внимание. Называется она – А ТО ЧТО?

Что будет с Западом, если он не примет ультиматум?

На ум приходит только одно, чем Россия может шантажировать Америку – ядерная война. Что Россия уничтожит мир и себя тоже в ядерном апокалипсисе.

Других же ответов у России нет. В отличие от СССР, у России нет 75 тыс. танков и 3-миллионной армии. Больше нет никаких союзников в мире. Никакого Варшавского договора и СЭВ. Нет экономической мощи, чтобы санкциями обрушить Запад.

Есть экономика в 1,8% от мирового ВВП (против 13% у СССР) и критическая зависимость по ВСЕМУ от Запада – от технологий по добыче сырья до лекарств. Экономически мы один в один Мексика.

Есть небольшая армия в 100 тыс. штыков, которой не хватит даже для полноценной оккупации Украины. И есть ядерное оружие (вероятно), чтобы покончить с Россией (и миром) самоубийством.

Самоубийство не обязано быть быстрым и военным, оно может быть медленным и экономическим.

Владимир Гельман

А.Белоусов, много лет назад рассуждая о крахе советской экономики, утверждал, что в 1950-60-е годы в СССР все было хорошо, но рост военных расходов и бесконечные вливания средств в сельское хозяйство погубили перспективы развития - как будто забыв о том, что и милитаризм, и колхозы-совхозы и были сутью советской модели (а инвестиции, технологическое развитие etc. служили лишь инструментами). Аналогично, в сегодняшних рассуждениях о развитии России, если и когда они звучат от "системных" аналитиков и комментаторов, многочисленные пороки "недостойного правления" рассматриваются лишь как нежелательный побочный эффект корыстных действий конкретных лиц, а не как главная цель и основное содержание управления российским государством. Отсюда и попытки как минимум не обсуждать политические табу, а как максимум их не замечать.

Вред от милитаризма в позднем СССР был ясен всем тогдашним аналитикам, но никто внутри страны не решался о нем публично говорить в ходе обсуждений "улучшений хозяйственного механизма" (whatever it mean) - посягнуть на это табу никто не решался. Точно так же вред от "недостойного правления", ну или, например, от конфликта России со странами Запада и его последствий (одни продуктовые контрсанкции чего стоят), скорее всего, ясен всем сегодняшним аналитикам. Но они точно так же не решаются говорить о нем публично в ходе обсуждений "национальных проектов" и "стратегических инициатив" (whatever it mean), боясь нарушить нынешние табу. Неважно, идет ли речь о тактических маневрах, самообмане или о циничном стремлении скрыть неприглядную картину.

Беда лишь в том, что результаты сохранения табу и стремления не разрушать заведомо порочные механизмы, вполне вероятно, могут оказаться сходными и в СССР ХХ века, и в России XXI века.