Путин назначил Поклонскую послом России в Кабо-Верде

Президент России Владимир Путин назначил бывшего депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом в африканскую Республику Кабо-Верде, расположенную на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



В конце августа о том, что Поклонская станет послом в Кабо-Верде, говорили источники РБК. Тогда же в комитете Госдумы по иностранным делам эту информацию подтвердили "Интерфаксу".

Источники РБК утверждали, что работа на дипломатическом поприще была пожеланием самой Поклонской. По словам собеседника издания в Кремле, Поклонскую из-за её не вполне системного поведения и экстравагантных заявлений не хотели видеть в Думе следующего созыва ни администрация президента, ни "Единая Россия", ни руководство аннексированного Крыма, от которого она была избрана.

Поклонская прокомментировала в разговоре с РБК своё назначение послом в Кабо-Верде. Она заявила, что для неё это большая честь и ответственность перед страной. Назначение было для неё было "долгожданным" и сейчас в её планах добраться до страны пребывания и осмотреться. Поклонская отказалась рассказать чьей инициативой было перевести её на эту работу. Она также заявила, что добивалась этого назначения и считает странным, что кому-то кажется это ссылкой. "Я училась и учусь и очень рада этому назначению. Если кто-то думает, что назначение чрезвычайным и полномочным послом России, великой страны, где-либо - это ссылка, то для меня это странно. Это извращенный вкус какой-то. Но люди разные бывают." - заявила Поклонская.

В мае бывший прокурор аннексированного Россией Крыма заявила, что не будет баллотироваться в Госдуму нового созыва. В видеообращении, опубликованном в её телеграм-канале, Поклонская сказала, что её решение связано с новой работой. Что это за работа – она не уточнила, сказав лишь, что будущая должность вновь позволит ей надеть китель.

Наталья Поклонская была прокурором на Украине. После ввода российских войск в Крым и прихода к власти в автономной республике пророссийского правительства она в марте 2014 года была назначена прокурором Автономной республики Крым. После аннексии полуострова сохранила свою должность, а затем в 2016 году была избрана в Госдуму по списку "Единой России". Власти Украины обвиняют её в ряде преступлений.

В Госдуме Поклонская сначала выступала с ультраконсервативных позиций, в частности требовала запрета фильма режиссёра Алексея Учителя "Матильда" из-за того, что в нём якобы оскорблялся император Николай II. Впоследствии она пересмотрела некоторые взгляды. По-прежнему критикуя власти Украины, она начала выступать против огульной критики в адрес украинцев, называя себя "русской украинкой". Поклонская была единственным депутатом от "Единой России", голосовавшим против повышения пенсионного возраста, после чего лишилась поста главы комиссии по сведениям о доходах депутатов.