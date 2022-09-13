Президент Росии Владимир Путин назначил заместителя главы министерства иностранных дел Игоря Моргулова послом в Китае. Об этом сообщило государственное агентство РИА "Новости". 61-летний дипломат сменил 69-летнего Андрея Денисова, занимавшего пост 9 лет.

Родившийся в Харькове Денисов анонсировал свою отставку в начале сентября. Он сказал РИА "Новостям", что уведомил об этом МИД Китая и представительства других стран. Причина не называлась. В российском министерстве существует практика ротации послов, дольше Денисова представительства России возглавляют только посол в Андорре и Испании Юрий Корчагин и в Ватикане, и при Мальтийском ордене Александр Авдеев.

Пекин не присоединился к международным санкциям против России, и продолжает оставаться для Москвы важнейшим торговым партнёром. На уровне риторики Китай выражает сдержанную поддержку России в войне с Украиной и призывает стороны к переговорам. В то же время, согласно известной информации, поддержка не оказывается на военном или разведывательном уровне.

Весной газета The New York Times сообщала, что Москва пытается добиться от Пекина военно-технической и экономической поддержки. На этой неделе Путин, как ожидается, встретится с председателем КНН Си Дзиньпинем на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане.