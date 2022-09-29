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Путин назвал взрывы на газопроводах "актом международного терроризма" 

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия вынесет обсуждение взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" на заседание Совета Безопасности ООН. Он впервые публично прокомментировал случившееся, назвав инциденты "актом международного терроризма".

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин затронул эту тему во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Ранее о том, что причиной взрывов могла стать диверсия, заявляли европейские чиновники и руководство НАТО, не называя возможных виновных. Власти Германии, Дании и Швеции уже расследуют случившееся. В России также возбуждено уголовное дело.

О повреждении газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" стало известно в понедельник. Разрушения оцениваются как масштабные. Сейсмологи сообщили о двух или трёх взрывах в эксклюзивной экономической зоне Дании. В четверг береговая охрана Швеции обнаружила ещё одну утечку из системы газопроводов "Северный поток – 2" на дне Балтийского моря.

Кто и зачем мог взорвать газопроводы, один из которых не был запущен в эксплуатацию и попал под санкции, а второй недавно был остановлен, как утверждает российская сторона, по техническим причинам, – неясно. Ответственность за диверсию никто на себя не брал.

Британский телеканал Sky News со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании утверждает, что к газопроводам могли быть прикреплены взрывные устройства, которые были приведены в действие дистанционно.

По данным Tagesspiegel, спецслужбы ФРГ склоняются к версии, что за повреждением стоит российская сторона, которая сделала это "с целью посеять новый страх и неуверенность в Германии и Европе". Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 29 сентября, что "от ситуации с "Северными потоками" выигрывают США", которым вывод из строя газопроводов позволит нарастить поставки сжиженного природного газа в Евросоюз. В Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты не имеют к взрывам никакого отношения.

Германские спецслужбы опасаются, что трубопроводы после предполагаемых диверсий никогда больше не смогут использоваться. Если ремонтные работы не будут быстро проведены, в трубы проникнет слишком много солёной войны, что приведёт к внутренней коррозии.

  • Взрывы газопроводов произошли на фоне беспрецедентного обострения отношений между Евросоюзом и Россией в связи с войной в Украине и резкого снижения поставок газа из России в ЕС.

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