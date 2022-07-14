Путин одобрил тюремные сроки за действия "против безопасности России"

Помимо нового закона об иноагентах президент России Владимир Путин одобрил ряд изменений в Уголовный кодекс – по ним можно надолго сесть в тюрьму.

За любое участие в вооружённых конфликтах на чужой территории "в целях, противоречащих интересам России" грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей. То же наказание предусмотрено за переход на сторону противника, оказание любой помощи иностранному государству или организации и их представителям "в деятельности, направленной против безопасности России".

За публичные призывы к "деятельности, направленной против безопасности России" или к "воспрепятствованию" работе органов власти по её обеспечению лишат свободы на срок до четырёх лет или присудят до 500 тысяч рублей штрафа. Если же призывы были сделаны группой лиц, с использованием служебного положения, с помощью СМИ или интернета – тюремный срок увеличивается до шести лет, а штраф – до одного миллиона рублей.

За конфиденциальное сотрудничество с представителем иностранного государства или организации в целях содействия "деятельности, заведомо направленной против безопасности России" можно получить восемь лет колонии и штраф в один миллион рублей.

За перемещение или пересылку носителей со сведениями, "составляющими государственную тайну", за границу России – до четырёх лет лишения свободы или штраф до 500 тысяч рублей. Тем, кто имеет доступ к государственной тайне, под угрозой семи лет колонии запрещён выезд из России без разрешения.

За повторную демонстрацию нацистской или экстремистской символики грозит четыре года лишения свободы или штраф в миллион рублей. За первое нарушение, как и прежде, – штраф до 2,5 тысяч рублей по Административному кодексу России.

Кроме того, за наёмничество теперь предусмотрено до 18 лет лишения свободы, а самого наёмника могут посадить на 15 лет.