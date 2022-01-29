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Путин отреагировал на пожелания членов СПЧ 9 декабря 2021

Елена Барзукаева проводит пикет в Дагестане в поддержку своего сына (из фотосерии Радио Свобода "Права человека в России")

Агентство ТАСС публиковало перечень поручений, который утвердил президент России Владимир Путин после рассмотрения итогов заседания Совета по развитию гражданского общеста и правам человека. Заседание состоялось 9 декабря прошлого года. В тот же день Путин встретился с членами Совета.

Обсуждались, в частности, вопросы, связанные с применением так называемого закона об иностранных агентах, пытками в российских колониях, QR-кодами о вакцинации и мигрантами.

Главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев обратил внимание президента на то, что закон об иностранных агентах был принят в спешке, без консультаций с журналистским и правозащитным сообществом, и призвал создать рабочую группу по пересмотру документа. В числе предложений журналиста, как пишет ТАСС, передать полномочия внесения новых физических и частных лец в реестр иноагантов от Минюста - суду. Аналогичный законопроект 9 декабря был внесён в Госдуму депутатами фракции "Новые люди".

В связи с этим предложением Путин дал поручение (ТАСС не указывает - кому): "Проанализировать вопрос исключения иноагентов из реестра".

В опубликованном списке поручений также:
- Продумать упрощение назначения соцвыплат для россиян, живущих в ДНР и ЛНР.

- Рассмотреть проект создания реестра токсичного контента в интернете.

- До 1 июня рассмотреть законопроект, ужесточающий наказание за пытки.

Среди других поручений Путина опубликованы:

- Проанализировать соблюдение прав коренных народов;
- Продумать финансирование расширения сети исправительных центров.
- Провести проверки в сфере добычи китов.

Комментариев от членов Совета по правам человека пока не поступало.


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