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В Думу внесён закон о передаче суду решений о признании иностранными агентами

Государственная дума рассмотрит законопроект о передаче суду решений о признании граждан так называемыми иностранными агентами в России. Документ внесён 9 декабря и зарегистрирован в базе нижней палаты парламента.

Авторами выступили пятеро депутатов фракции "Новые люди". Законопроект предлагает передать суду право определять, осуществляет ли человек или организация деятельность иностранного агента, в том числе в интересах другого государства.

Сейчас решение принимает министерство юстиции по запросу других государственных органов, например прокуратуры. Передача вопроса в суд уравняет права включаем лиц и организаций и федеральных органов исполнительной власти и позволит закрепить принцип презумпции невиновности в правоприменительной практике, говорится в документе.

Юридическим лицам предлагается предоставлять три месяца со дня предупреждения со стороны государства о нарушении законодательства об иноагентах для того, чтобы они могли подготовить мотивированный ответ.

Законопроект также предлагает уточнить перечень политической деятельности, за которую включают в реестр юридических лиц, и исключить из него положение, связанное с распространением, в том числе с использованием современных информационных технологий, мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике.

  • Законодательство об иноагентах в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации агентами, если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью.
  • Критерии, по которым определяется такая работа, не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии,защиты прав человека. При этом за девять лет существования закона его несколько раз ужесточали, расширив его действие не только на организации, но и на частных лиц.
  • Всего к настоящему моменту НКО – "иностранными агентами" в России признаны более 200 организаций. В реестр "СМИ-иноагентов" включены более ста человек и организаций. За 2021 год перечень "СМИ-иноагентов" вырос втрое. Радио Свобода обратилась в ЕСПЧ с иском против России из-за закона. Медиакорпорация считает, что его применение нарушает права человека.

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