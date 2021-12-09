Государственная дума рассмотрит законопроект о передаче суду решений о признании граждан так называемыми иностранными агентами в России. Документ внесён 9 декабря и зарегистрирован в базе нижней палаты парламента.

Авторами выступили пятеро депутатов фракции "Новые люди". Законопроект предлагает передать суду право определять, осуществляет ли человек или организация деятельность иностранного агента, в том числе в интересах другого государства.

Сейчас решение принимает министерство юстиции по запросу других государственных органов, например прокуратуры. Передача вопроса в суд уравняет права включаем лиц и организаций и федеральных органов исполнительной власти и позволит закрепить принцип презумпции невиновности в правоприменительной практике, говорится в документе.

Юридическим лицам предлагается предоставлять три месяца со дня предупреждения со стороны государства о нарушении законодательства об иноагентах для того, чтобы они могли подготовить мотивированный ответ.

Законопроект также предлагает уточнить перечень политической деятельности, за которую включают в реестр юридических лиц, и исключить из него положение, связанное с распространением, в том числе с использованием современных информационных технологий, мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике.