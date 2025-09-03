Путин: подготовка визита Трампа не ведется, но приглашение "на столе"

Визит президента США Дональда Трампа в Москву пока не готовится, но приглашение посетить Россию остается в силе, сообщил в среду Владимир Путин.

"Сроки неизвестны. Подготовка не ведется. Но приглашение на столе", - сказал президент России. Приехать в Москву Путин пригласил Трампа сразу после окончания их переговоров на Аляске в августе этого года. "В следующий раз в Москве", - сказал тогда Путин Трампу на английском языке во время их совместного выступления перед журналистами.

Трамп счёл это приглашение "интересным".