На Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа

В США, на военном аэродроме Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялись переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Трамп лично встретил Путина по прилёте. Они пожали друг другу руки, сфотографировались у плаката "Аляска-2025" и отбыли на переговоры в автомобиле американского президента "Зверь".

Tne New York Times пишет, что президенты во время совместной поездки в автомобиле Трампа общались по-английски без переводчиков.

Сообщалось, что Трамп и Путина сначала встретятся тет-а-тет, только в присутствии переводчиков. Формат был изменён, и к Трампу на переговорах присоединятся госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. Путина будут сопровождать его помощник Юрий Ушаков и глава российского МИД Сергей Лавров.

Основная тема переговоров — урегулирование войны в Украине. Россия планирует обсудить двустороннее сотрудничество двух стран. Трамп в пятницу сообщил, что эту тему можно поднять, если он почувствует прогресс в украинском вопросе.

Перед началом встречи президенты не стали отвечать на вопросы журналистов и не стали делать вступительные заявления. Трамп в пятницу говорил, что чувствует, что разговор может принести плоды. "Он умный парень, давно занимается этим делом, мы неплохо ладим, я думаю, что из этой встречи что-то выйдет", — сказал президент США про Путина.

Основная тема саммита — остановка боевых действий России против Украины. Кроме того, ожидается, что стороны обсудят улучшение американо-российских отношений и возобновление сотрудничества двух стран, в том числе в Арктике.

Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращеним заявил, что получает отчёты от разведки и дипломатов о том, "с чем Путин едет на встречу", а также отметил, что рассчитывает на сильную позицию США.