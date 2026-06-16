Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 20 сентября.

Ожидается, что голосование, как и в ходе предыдущих выборов, продлится три дня, 20 сентября будет последним днём очного голосования. Кроме того, во многих регионах будет организовано так называемое дистанционное электронное голосование.

Это будут первые выборы в Думу после начала российского полномасштабного вторжения в Украину. Они впервые будут организованы и на территории оккупированных районов Украины, которые российские власти объявили своими - в Донецкой, Запорожской, Херсонской и Луганской областях. В аннексированном Крыму голосование уже проводилось раньше.

Выборы будут организованы по партийным спискам и по 225 одномандатным округам.

Право участвовать в выборах имеют 17 партий, из них 12 могут участвовать без сбора подписей, поскольку представлены в региональных парламентах.

После очередного ужесточения законодательства властям стало проще не допускать тех или иных кандидатов до выборов. В частности, из-за административных наказаний или уголовных дел права баллотироваться не будет у ряда видных представителей партий "Яблоко" и КПРФ.

"Яблоко" остаётся единственной допущенной к выборам силой, выступающей против войны в Украине (официальная позиция партии - призыв к миру к обеим сторонам). Подавляющее большинство антивоенных и оппозиционно настроенных по отношению к власти Владимира Путина организаций к выборам не допущены.

Выборы в России проходят в условиях административного давления, а также, по данным независимых исследователей, откровенных фальсификаций во многих регионах.

Предыдущие выборы прошли в сентябре 2021 года, ещё до российского вторжения в Украину. По их итогам в нынешнем созыве Думы "Единая Россия" имеет конституционное большинство.