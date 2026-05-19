"Зачищают поляну полностью". Как власти преследуют "Яблоко" перед выборами

В сентябре в России пройдут выборы в девятый созыв Государственной Думы, а также депутатов законодательных собраний в 39 регионах. В условиях снижения реального рейтинга президента и усталости от войны власть зачищает последние следы оппозиционной политики. Через административные и уголовные дела от участия в будущих выборах заранее устраняются потенциальные кандидаты "Яблока" – единственной системной партии, открыто выступающей за мир и против войны с Украиной.

Из восьми человек, возглавлявших списки партии на прошлых выборах, уже шестеро больше не смогут участвовать в кампании 2026 года как кандидаты: из-за статуса иноагента или административного штрафа по "экстремистским" статьям. И замену им найти тоже будет не просто – по тем же причинам.

"Ленинградский мальчик"

30-летнего Василия Неустроева задержали 6 июня 2023 года. А 8 апреля 2026 года Санкт-Петербургский городской суд приговорил его к десяти годам колонии общего режима – по шести уголовным статьям, от экстремистского сообщества до реабилитации нацизма и фейков об армии. К этому времени он провел в заключении уже практически три года, и, если приговор в апелляции устоит, Василий выйдет на свободу в конце 2031 года.

Как Неустроев оказался фигурантом дела "Весны" – загадка и для его близких, и для бывших активистов движения. Его политическая работа была связана с "Яблоком". Он был председателем Фрунзенского местного отделения партии, членом ТИК №61 Санкт-Петербурга с правом решающего голоса. В молодежном политическом движении "Весна", которое в 2022 году власти назвали экстремистской организацией, он никогда не состоял.

– С Васей я познакомился в 2015 году. Это была моя избирательная кампания: я был независимым кандидатом в депутаты в Полюстровском округе, – рассказывает Николай (мы не называем фамилии собеседников из соображений их безопасности), в прошлом – активный участник петербургской политической жизни, а теперь – политэмигрант, получивший убежище в одной из европейских стран. – У меня был штаб, и он пришел ко мне сначала волонтером. Молодой, симпатичный, харизматичный парень. Его все любили. Он сразу взялся за дело, сразу проявил инициативу, таких волонтеров всегда не хватало. Он брался за всю работу: собирал подписи, проверял подписи, постоянно выходил в пикеты. Всю кампанию, несколько месяцев, вплоть до дня голосования он был со мной. Его очень любили бабушки особенно, мои избиратели. Он с ними очень вежливо общался. Из всех моих волонтеров и вообще из всех избирательных кампаний, в которых я когда-либо участвовал, Вася выделяется своим вайбом. От него прямо веет теплом. Интеллектуальный, добрый – я не помню, чтобы он кому-то сказал плохое слово.

В 2016 году Николай смог зарегистрироваться как единственный независимый кандидат на выборах в петербургский ЗАКС: "Думаю, благодаря Васе и его ударным темпам сбора подписей, в том числе". В последующие годы они продолжали общаться, но уже меньше. Приговор по делу "Весны" стал для Николая, ранее тесно связанного с движением, полной неожиданностью.

– Я его не помню в активистской работе в рамках "Весны". После выборов Неустроев ушел именно в "Яблоко", – говорит Николай. – Понятно, он был противником путинского режима, противником всего того, против чего выступают хорошие люди. Мне он казался чистым либертарианцем. Он был очень хороший командный игрок. У него не было лидерских замашек, я его таким точно не помню. Он никогда не стремился чем-то руководить.

Василий Неустроев заочно учился на истфаке Герценовского университета, работал репетитором по истории, преподавал латынь. Жил с бабушкой, очень много читал, любил кошек.

– Такой, я бы сказал, ленинградский мальчик: образованный, вежливый запредельно, теплый, радушный человек, – вспоминает осужденного по шести экстремистским статьям бывший муниципальный депутат Гдовского района Константин Горожанко.

Он тоже познакомился с Неустроевым на избирательной кампании по линии "Яблока". В 2020 году Константин был кандидатом от псковского отделения партии, а Василий приехал в район на три дня голосования как наблюдатель.

– Он был дико подготовленный парень. Отработал он тогда офигенно качественно, безукоризненно, – вспоминает Горожанко. – Потом я еще с ним пересекся через два года, когда была кампания и оказалось, что он работал в псковском штабе. Мы обнялись как близкие друзья, хотя знакомы были очень поверхностно. По чатам и короткой работе с ним я убедился, что он светлейший, добрый и очень хороший человек. Когда вывалилась вся эта ерунда с экстремизмом, с "Весной", к которой он никакого отношения не имел, это выглядело так, будто можно было кого-то просто с улицы взять и сделать обвиняемым. Он "ни пришей, ни пристегни" ко всем чудовищным статьям, которые на него навешали.

Реестр репрессий

Василий Неустроев – один из десяти яблочников, преследуемых по уголовным статьям. И большинство приговоров пришлись как раз на 2025-26 годы.

Лидер Камчатского "Яблока" Владимир Ефимов признан виновным по трем уголовным делам о "дискредитации ВС РФ" и "демонстрации экстремистской символики". Он оштрафован на 200 тыс. рублей, и с 27 июня 2025 отбывает наказание в колонии-поселении в Петропавловске-Камчатском.

Штраф в 2 млн рублей по уголовному делу о "реабилитации нацизма (п. "в" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ) получила 12 ноября 2025 года заместитель председателя Приморского отделения партии Марина Железнякова.

С 31 января 2025 года содержится в СИЗО лидер рязанского "Яблока", муниципальный депутат Константин Смирнов – на него заведено уголовное дело якобы о вымогательстве.

Со 2 октября 2025 года находится в СИЗО зампред "Яблока" Максим Круглов, бывший депутат Мосгордумы – у него "фейки об армии".

В псковском СИЗО с 5 декабря 2025 года сидит лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг. У него аж три уголовных дела: уже вынесен приговор за нарушение иноагентского законодательства (420 часов обязательных работ), а также расследуются "фейки об армии" и "повторная дискредитация армии".

С апреля 2022 года лишен свободы журналист из Хакасии, член "Яблока" Михаил Афанасьев – он признан виновным в распространении "фейков об армии" и приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Заочно арестован, но успел покинуть Россию бывший председатель Алтайского отделения, член федерального Бюро "Яблока" Александр Гончаренко – против него возбуждено уголовное дело по дискредитации армии. Ранее в 2023 и 2024 годах штрафы за дискредитацию армии получили лидеры якутского и вологодского отделений "Яблока" Анатолий Ноговицын и Николай Егоров, по 200 тыс. рублей каждый.

С уголовным преследованием столкнулась и бывшая глава Петрозаводска Галина Ширшина, избиравшаяся в 2013 году при поддержке "Яблока" – 5 мая 2026 года ее задержали по делу, связанному с торговой сетью "Олония" и Олонецким молочным комбинатом, возбуждено уголовное дело по экономической статье: уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Но уголовное дело – не единственный способ помешать политику участвовать в выборах. Есть и менее трудозатратные для силовиков варианты. Административный штраф по одной из "экстремистских" статей лишает возможности баллотироваться в течение года. И начиная с осени 2025-го такие штрафы получили уже восемь представителей "Яблока".

Административные штрафы "яблочников":



Ольга Штанникова, Петербург – 1500 рублей, 27 ноября 2025, репост 2013 года с фото и упоминанием Навального.

Николай Рыбаков, председатель партии – 1500 рублей, 4 декабря 2025, пост с соболезнованиями после смерти Навального.

Елена Иванова, Новгородская область – 2000 рублей, февраль 2026, пост 2017 года с фото Навального.

Артур Гайдук, Псков – 1000 рублей, 1 апреля 2026; фото Навального в альбоме "Одноклассников", апелляция оставила штраф в силе 27 апреля.

Эмилия Слабунова, Карелия – 1000 рублей, 21 апреля 2026; изображение с Навальным в Telegram за 2020 год.

Антон Кострюков, Новгородская область – 1000 рублей, 24 апреля 2026; фото Навального 2020 года, до признания структур экстремистскими.

Александр Шишлов, Петербург – 1500 рублей, 24 апреля 2026; репост интервью Явлинского, где упоминались Политковская, Немцов и Навальный (и 8 мая второй штраф за тот же самый репост уже на 30 000 рублей по ч. 9 ст. 13.15 КоАП – злоупотребление свободой массовой информации).

Татьяна Федорова, Псков – 1000 рублей, постановление 7 мая, релиз "Яблока" 13 мая; репост новости ПЛН 2017 года с фото пикета, где был Навальный.

Также после поправок в закон от 15 мая 2024 года не могут участвовать в выборах как кандидаты люди со статусом "иностранного агента", а таких в "Яблоке" 12 человек, включая популярных на федеральном уровне Льва Шлосберга (Псков) и Бориса Вишневского (Петербург).

"Это открытая заявка: люди против войны"

Благодаря мандатам в трех региональных парламентах, партия имеет право выставлять списки кандидатов без сбора подписей.

Впрочем, избирательные достижения "Яблока" в последние годы были не то, что бы высоки – на предыдущих выборах в Госдуму 2021 года партия набрала, по официальным данным, 1,34%, или 753 268 голосов. Кандидаты от партии сегодня представлены в законодательных собраниях Санкт-Петербурга (Ольга Штанникова и Дмитрий Анисимов), Карелии (Эмилия Слабунова и Инна Болучевская) и Пскова (Артур Гайдук). Кроме того, у "Яблока" есть 28 муниципальных депутатов в 22 муниципальных собраниях. И ровно половина из них, 14 человек – псковские.

– Огромнейшую работу провел Шлосберг: ездил, вживую со всеми этими людьми встречался, набирал кандидатов, находил их, уговаривал. То, как в Пскове целенаправленно ведется кампания, направленная на устранение Шлосберга, это уже давно понятно, – говорит Константин Горожанко. – И по стране те же соображения. Люди, которым некуда пойти и которые просто против войны, пойдут к "Яблоку", других вариантов нет. Это открытая заявка: люди против войны. Ни одной другой такой политической силы сейчас нет. Я вижу так: все ведется к тому, чтобы "яблочники" сами соскочили и отказались от участия в выборах. Чтобы в итоге им просто некого было выставлять. Путем угроз, давления и всего прочего, чтобы вообще никаких кандидатов не нашлось. Чтобы для каждого это было связано с какими-то уже совсем капитальными рисками.

У самого Константина муниципальный мандат закончился в 2025 году, и к этому времени он уже находился в эмиграции после серии доносов на него в органы и двух открытых административных дел по линии ФАС и Роскомнадзора. Горожанко уверен, что нынешняя кампания против "Яблока" связана именно с антивоенной повесткой партии.

– Даже без всякой избирательной кампании и продвижения конкретных кандидатов, только на том, что "мы единственные, кто открыто выступает против войны", они соберут свои голоса. А допускать этого нельзя. Нельзя допускать саму возможность, чтобы кто-то вышел с такими устремлениями, когда "мы все едины, мы все сплотились вокруг президента". Даже малейших шансов нельзя давать, потому что этот шанс реально может сработать и собрать гораздо больше обычной "яблочной" аудитории.

В Карелии единый список кандидатов в заксобрание республики в 2021 году представляли два человека – Эмилия Слабунова и Инна Болучевская. Обе стали депутатами, но Слабунова в 2026-м не сможет участвовать в выборах из-за штрафа. Из тройки лидеров, возглавлявших псковский список "Яблока" на прошлых выборах в Псковское областное собрание, из избирательной гонки выбиты двое: через статус иноагента (Лев Шлосберг) и "экстремистский" штраф (Артур Гайдук). В Петербурге аналогичным образом устранена вся верхушка списка – трое из трех: Борис Вишневский признан иноагентом, Александр Шишлов и Ольга Штанникова получили "экстремистские" административные штрафы.

Комментировать ситуацию в Петербургском отделении партии отказались, псковские "яблочники" тоже воздерживаются от общения с прессой.

"Яблоко" – единственная в России партия, созданная после распада СССР, основанная на ценностях. Противостоять бесправию, произволу, беззаконию и тотальной жестокости могут только люди с убеждениями, люди с ценностями. Потому что только они предлагают содержательную, то есть принципиальную альтернативу действующему политическому порядку, – написал из СИЗО по поводу давления на партию Лев Шлосберг одному из своих друзей по переписке (письмо передано в редакцию адресатом, попросившим сохранить его анонимность). – Те, кто проектируют действующую власть с точки зрения содержания политики и охраняют эту власть, понимают, что представляет из себя "Яблоко" политически, содержательно. Поэтому усиливают давление практически во всех регионах, где партия заметна и партийные политики узнаваемы в обществе. Об официальных процентах на выборах в России даже как об относительных показателях эффективности деятельности партий писать уже давно просто несерьезно. Не нужно повторять и множить мифы. Уже больше четверти века практически никто не знает реальные результаты выборов в России ни на каком уровне – ни на региональном, ни на местном, ни тем более на федеральном. "Яблоко" не только против всего плохого, но и объясняет, каким именно должно быть хорошее. Это и есть политическая альтернатива".

"Дискредитированы полностью"

Власть сейчас перестраховывается, считает Николай, и поэтому будет зачищать всех, кто "более-менее выступает хоть чуть-чуть против позиции партии власти":

– Сейчас, если бы у "Яблока" действительно был шанс баллотироваться, риски, что за него проголосуют больше одного процента, высоки. Народ устал. Это сила "против всех", этого они и боятся. Поэтому просто зачищают поляну полностью: вдруг непредсказуемо включится какой-нибудь молодой лидер. Хотя "Яблоко" – максимально системная партия, они живут и играют по правилам. Но даже здесь власти боятся, что будет какой-то "черный лебедь" и народ проголосует не на сто процентов за "Единую Россию". Думаю, опасность представляет даже не столько само "Яблоко" как партия, а вообще любая альтернативная сила. Если сейчас Виктория Боня создаст партию и поведет ее в Думу, она будет представлять примерно такого же уровня опасность, как "Яблоко" или кто угодно. Людям просто нужна альтернатива – кто против войны, кто против блокировок. За тех, кто более-менее выступает на адекватной стороне, будут голосовать.

Политолог Александр Морозов считает, что власть не занимается адресно репрессиями именно против "Яблока" – у ФСБ есть план по привлечению к ответственности всех, кто когда-либо донатил ФБК или поддерживал Алексея Навального, и в список преследуемых попадают и "яблочники" тоже.

– Это специфика оптики. Если вы внутри "Яблока", вы видите эти репрессии как направленные против себя. Если смотрите со стороны ФБК, видите поток арестов и дел против тех, кто когда-то донатил ФБК или участвовал в региональных штабах ФБК, – говорит Морозов. – Идет не направленная конкретно против "Яблока" работа, а веерная работа силовых структур против очень широкого списка, который касается всех кластеров гражданского общества. Параллельно с делами против "Яблока", например, активно возбуждаются дела о госизмене в академической среде, о чем пишет "Троицкий вариант". Можно констатировать, что "Яблоко" и его люди подвергаются репрессиям в потоке большой репрессивной волны.

Как политическая партия "Яблоко" не представляет "ни малейшей проблемы ни для Кремля, ни для администрации президента, ни для силовых структур", считает Морозов:

– Оно давно не обладает никаким мобилизационным потенциалом и не может им располагать. Не к "Яблоку" стекутся протестные голоса даже в том случае, если оно будет допущено к выборам, потому что Кремль создал надежную ситуацию, при которой все недовольные голоса городского класса должны стечься в партию "Новые люди".

Партия "Новые люди", созданная в 2020 году, имеет фракцию из 15 депутатов в Госдуме, члены партии представлены в восьми региональных парламентах, и рейтинги ее последнее время растут, благодаря выступлениям против интернет-блокировок. При этом партия и ее лидер – абсолютно управляемые и системные игроки, отмечает политолог: у "Новых людей" есть региональные организации на оккупированных территориях, партия участвовала в региональных выборах на территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

– В этом смысле Даванков (Владислав Даванков был кандидатом в президенты от партии в 2024 году – СР) никаким сюрпризом оказаться не может. Наоборот, он рассчитывает и не без оснований, что "Новые люди" окажутся не последними по количеству голосов среди системных партий, а поднимутся хотя бы на одну ступень выше, – говорит Морозов.

– В политологии есть понятие "спящих институтов": существующих в виде декораций заксобраний, партий, выборов, судов или должностей, которые в авторитарной системе не работают как самостоятельная сила. Могут ли эти институты в России еще "проснуться"?

– Я бы ответил так: в России сейчас нет ни одного института, который в результате развития путинизма сохранял бы собственную будущую перспективу, – отмечает Александр Морозов. – Для сравнения: в постфранкистской Испании большую роль сыграли наличие социал-демократической партии с большой традицией, профсоюзы и католическая церковь. В России не осталось ни одной реальной влиятельной партии с сильной традицией. Те, которые есть, дискредитированы полностью. Нет церкви, нет профсоюзов. В России был сильный институт – независимые медиа, но они вытеснены из страны. Все остальное де-факто находится в состоянии, которое нельзя назвать институтом с самостоятельным потенциалом. Когда мы смотрим на российские институции сегодня, то понимаем: следующая генерация вряд ли будет воспринимать нынешнюю Государственную думу как институцию, с которой возможна преемственность. Если начнется активный переход к постпутинизму, никто не захочет себя идентифицировать с этой Думой, потому что она полностью себя дискредитировала. Это касается и профсоюзов, и церкви, и всего остального. Огромная проблема будет стоять даже в отношении системы высшего образования – пятьсот ректоров подписали письмо в поддержку войны. В этом отношении в результате развития путинизма ситуация структурно движется примерно к тому, что было в 1987 году, когда никто не мог зацепиться ни за одну имеющуюся институцию. Сейчас можно точно сказать, что ни одна из имеющихся институций не является держателем возможной стратегии перехода в следующий этап.