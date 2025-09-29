Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на срочную военную службу с 1 октября. Согласно этому указу, в армию должны быть призваны 135 тысяч военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

24 сентября Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект о круглогодичном призыве на срочную службу, который, как ожидается, вступит в силу с 1 января будущего года. В соответствии с этим законом, граждан можно будет призывать на военную службу с 1 января по 31 декабря, при этом отправлять к месту её прохождения будут, как раньше, два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Военкоматы теперь смогут круглый год организовывать медицинское освидетельствование и психологический отбор призывников, а также проводить заседания призывной комиссии постоянно.



