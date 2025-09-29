Ссылки для упрощенного доступа

Путин подписал указ об осеннем призыве на срочную военную службу

Военнослужащие срочной службы армии России
Военнослужащие срочной службы армии России

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на срочную военную службу с 1 октября. Согласно этому указу, в армию должны быть призваны 135 тысяч военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

24 сентября Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект о круглогодичном призыве на срочную службу, который, как ожидается, вступит в силу с 1 января будущего года. В соответствии с этим законом, граждан можно будет призывать на военную службу с 1 января по 31 декабря, при этом отправлять к месту её прохождения будут, как раньше, два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Военкоматы теперь смогут круглый год организовывать медицинское освидетельствование и психологический отбор призывников, а также проводить заседания призывной комиссии постоянно.


