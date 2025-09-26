"На войну – круглый год". Призыв в армию России сделали постоянным

В России в первом чтении принят законопроект о призыве в армию круглый год. Теперь граждан смогут забирать на военную службу с 1 января по 31 декабря, при этом отправлять к месту её прохождения будут, как раньше, два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. В документе, принятом Госдумой, предусматривается, что военкоматы теперь смогут организовывать медицинское освидетельствование и психологический отбор призывников, а также проводить заседания призывной комиссии постоянно.



По словам автора законопроекта, главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, это делается "для удобства призывников" – чтобы "разгрузить военные комиссариаты, которые будут работать не три месяца в году "в режиме "ошпаренной кошки", а нормально, плавно, в течение года". В документе отмечается, что призывники, по какой-либо причине не получившие повестки, должны сами явиться в военкомат для сверки данных в двухнедельный срок со дня начала очередного периода отправки граждан на военную службу.

По данным правозащитников, в России уже начал работать единый реестр повесток для военнообязанных: телеграм-канал "Пограничный контроль" сообщил о мужчине, которого 11 сентября не выпустили из аэропорта Шереметьево. Накануне 28-летний военнообязанный получил электронную повестку, но попытался улететь в запланированный отпуск, хотя в реестре отображался запрет на выезд.



"На паспортном контроле в Шереметьево сразу, без слов вызвали офицеров, которые провели разъяснительную беседу, сказали, что да, запрет действительно отображается у них в базе, сделать ничего не смогут, и что это первый случай такой у них касательно этого нового сервиса", – рассказал он.

В августе житель Тверской области призывного возраста получил СМС "Вам направлена повестка в военкомат". Ему также пришло уведомление на "Госуслугах", что повестка размещена в электронном реестре и по истечении семи дней будет считаться вручённой. Там же есть список ограничений, которые будут наложены на призывника, если он не явится по повестке, – пишут СМИ.

Руководитель правозащитного проекта "Школа призывника" Алексей Табалов полагает, что новая инициатива российских властей о призыве в армию круглый год никак не связана с желанием упростить жизнь призывников – скорее, это делается для того, чтобы разгрузить работу военкоматов и сделать её ещё более продуктивной:

Всё укладывается в общую тенденцию милитаризации страны и продолжения боевых действий в Украине

– Залезть в голову Андрея Картаполова и предугадать, почему они внесли эти изменения, довольно сложно. С другой стороны, тут всё логично и укладывается в общую тенденцию милитаризации страны и продолжения боевых действий в Украине. Это нужно для повышения эффективности работы военкоматов, то есть их необходимо разгрузить от рутины. Призывы проводятся два раза в год, и они, конечно, очень трудоёмки. То есть для того, чтобы призвать на военную службу примерно четыре тысячи человек, через систему военкомата нужно прогнать раза в 3-4 больше людей. Сделать это за короткий срок в три месяца очень сложно.

Поэтому военкоматы и идут на всякие ухищрения и нарушение законов. Теоретически, "размазывание" призывов на весь год должно снизить нагрузку на военкоматы и, по идее, снизить количество нарушений прав призывников. Но в этом я сильно сомневаюсь. Не исключено, что это всё принималось ради того, чтобы ухудшить положение призывников. Наверняка напрямую об этом не думали, но облегчение работы военкоматов – это и есть неизбежное ухудшение положения призывников.

Когда система ограничений заработает, то возникнет проблема с ограничением выезда за границу

В группе риска по призыву ничего не меняется, просто его процесс размазывается на весь год. Но возникают новые сложности. Первая заключается в том, что, когда будет запущена система всевозможных ограничений, когда она действительно заработает, то возникнет реальная проблема с ограничением выезда за границу. Например, вы призывник, и теперь с вами провели призывные мероприятия, допустим, не в мае, а в феврале. По новому закону такое будет возможно. Вам провели призывные мероприятия в феврале, призвали на военную службу и, соответственно, с этого момента ограничили выезд за границу. На самом деле, это произойдёт даже раньше.

А повестку на отправку в войска вам выдали на июль, потому что эта отправка будет осуществляться в прежние сроки. И вот с февраля по июль вы ограничены в праве выезда за границу. Понятно, что это неразумные сроки, но, увы, законодательство этот вопрос никак не регулирует, потому что в нём существует пробел. Это будет одна из проблем, с которыми мы начнем сталкиваться в следующем году. Вторая проблема может возникнуть у аспирантов. Некоторые учебные заведения проводят зачисления в аспирантуру очень поздно, в конце октября. Например, на сайте Высшей школы экономики написано, что последнее зачисление в аспирантуру в этом году будет 31 октября.

Вторая проблема может возникнуть у аспирантов

Мы допускаем, что выпускник магистратуры закончил вуз, и отсрочка от армии у него закончилась. Его вызвали на призывные мероприятия и признали годным к военной службе. При этом новой отсрочки у него пока ещё нет, он ещё не поступил в аспирантуру, поэтому его признают годным и призывают на военную службу. Но отправлять туда будут только в осенний призыв, который начинается с 1 октября. А он, допустим, подаёт документы, сдаёт экзамены в аспирантуру, но зачисление у него 31 октября. То есть у военкомата есть месяц, чтобы отправить его служить.

Стратегия будет та же, что раньше – затягивать и обжаловать решения

Пока трудно дать какой-то универсальный совет людям, которые попадут в такие ситуации. Но, видимо, стратегия будет та же, что раньше – затягивать и обжаловать решения. В случае вот этого несчастного аспиранта – затягивать процедуру призыва до момента зачисления или обжаловать для того, чтобы состоялась возможность зачисления. А когда вас зачислили в аспирантуру, у вас появляется право на отсрочку, и тогда вы подаете заявление в военкомат о том, что у вас возникло такое право, чтобы призывная комиссия изменила решение. Что касается ограничений на выезд, то тут сложнее, потому что вообще непонятно, как действовать. Потому что закон содержит правовой пробел, и военкомат имеет право выписывать повестки в любое время, в любом количестве и на любой срок. Законом эти сроки не установлены. Поэтому тут возможно нарушение разумности.

В этом случае выход один – обжаловать, идти в суд и настаивать на том, что действия военкомата неразумны. Они законны, но неразумны. Как поведут себя суды, какая будет складываться судебная практика, предугадать сложно. Мы сможем это установить только практическим путём. Я привёл пример двух негативных возможных проблем, связанных с круглогодичным призывом. Но есть и позитивная вещь. Например, для того, чтобы зачислиться в запас, теперь не нужно будет ждать очередного призыва. Это можно будет сделать сразу по достижении 30-летнего возраста. Исполнилось 30 лет, на следующий день идёте в военкомат и просите вас зачислить в запас. По закону они обязаны это сделать, – рассказал руководитель проекта "Школа призывника" правозащитник Алексей Табалов.

Основатель проекта "Идите лесом" Григорий Свердлин уверен, что новая инициатива российских властей о круглогодичном призыве на военную службу неразрывно связана с войной России против Украины:

Мы фиксируем всё больше случаев, когда срочников заставляют подписывать контракт

– Очевидно, всё делается для того, чтобы людям все сложнее было уклоняться от службы в российской армии, чтобы можно было с меньшими усилиями призывать большее количество людей. Конечно, это связано с войной: мы фиксируем всё больше случаев, когда срочников заставляют подписывать контракт. Не говоря про случаи, когда в зону боевых действий отправляют никаких не контрактников, а тех самых срочников. Массово мы это видели в августе прошлого года, когда Украина наступала в Курской области. Тогда не хватало людей, и срочниками затыкали все дыры. Но в последний год мы фиксируем все больше случаев, когда солдат срочной службы заставляют подписывать контракт.

Что касается грядущего призыва, я уверен, что он будет ещё более жёстким, потому что это тенденция, которую мы фиксируем от призыва к призыву: каждый следующий призыв проходит со всё большим количеством нарушений. Всё больше облав, всё больше случаев, когда людей в квартире кладут лицом в пол, призывают одним днём, что незаконно. Очевидно, власти считают, что для пополнения рядов вооруженных сил хороши все средства. Я не думаю, что конкретно эта мера вызовет какую-то новую волну эмиграции. Всё-таки это не новая мобилизация, а очередное закручивание гаек. Но, безусловно, люди встревожены. Мы в проекте "Идите лесом" фиксируем всё большее количество обращений последние два месяца с тех пор, когда в августе стали появляться сигналы, что запущен реестр повесток.

Мне кажется, что следующая знаковая дата – когда реестр повесток не просто заработает, о чём уже сообщается, а когда начнут действовать массовые ограничения, которые были приняты в апреле 2023 года: то есть когда повестки синхронизируют с реестром базы данных ГИБДД, налоговых приставов и погранслужбы. Уже был случай, когда из Шереметьево не выпускали мужчину, говоря, что в компьютере видно, что он получил повестку несколько дней назад. То есть погранслужба уже каким-то образом получает данные из этого самого реестра повесток, – говорит Григорий Свердлин из проекта "Идите лесом".

Увеличение сроков военного призыва в России происходит на фоне ухудшения экономической ситуации в России. Переговоры о мире между РФ и Украиной при посредничестве США зашли в тупик. На сколько хватит российских ресурсов для ведения войны, и что сможет остановить Владимира Путина – размышляет политик, основатель проекта Case Дмитрий Гудков:

Фронт нужно обеспечить "пушечным мясом"

– Круглогодичный призыв в России сделали потому, что просто так удобнее управлять процессом набора на военную службу. Теперь они это будут делать не только осенью или весной, а в течение всего года. Под ударом все люди призывного возраста, которые сейчас находятся в России, их могут призвать в любой момент. Дело не в ухудшении ситуации на фронте, а в том, что фронт нужно пополнить "пушечным мясом". Для решения этой задачи нужно обеспечить правильный непрерывный призыв. Если вы можете призывать в армию целый год, вы призовете гораздо больше людей. Вы можете за ними гоняться, выявлять, задерживать. У вас больше возможностей и ресурсов, чтобы этих людей мобилизовать и отправить на фронт.

Задачи останавливаться у Путина нет, война затянется, на войну он денег соберёт

Если не хватает призывников, вы платите наёмникам. В России есть призывники и наёмники, и эти два процесса друг друга дополняют. Власти могут регулировать количество солдат деньгами, а могут регулировать призывами. Что касается ресурсов Кремля на войну – эксперты нашего центра Case давно говорят о том, что задачи останавливаться у Путина нет, война затянется. Понятно, что всё, что происходит, уничтожает будущее российской экономики. Но то, что будет через 10 лет, Путина волнует ещё меньше, чем то, что происходит сейчас. Несмотря на все негативные тренды в экономике, несмотря на то, что война бьёт по многим отраслям экономики, на войну он денег соберёт.

Граждане затянут пояса, придется на чём-то сэкономить, но на войну он деньги выделит. Если продолжать войну нынешними темпами, если не будет никаких "чёрных лебедей" внутри страны, то Путин может вести её долго. Ресурсов на это достаточно, потому что на войну Россия тратит всего лишь 8% ВВП. Израиль долгие годы тратил на войну 19% ВВП. Даже сейчас есть много стран, которые тратят на военные расходы гораздо больше, чем Россия, и даже умудряются развиваться. Поэтому если цены на нефть будут примерно такие же, как сейчас, то Путин вполне спокойно может продолжать эту войну годами. Единственное, что могло бы его реально остановить – это рост в разы военной поддержки Украины, или какие-то вызовы, которые могут неожиданно случиться внутри страны, – считает Дмитрий Гудков.



