Telegram пометил канал жён мобилизованных плашкой "fake"

Мессенджер Telegram пометил канал "Путь Домой" и региональные чаты жён мобилизованных плашкой "fake" после жалоб провластного юриста Ильи Ремесло. Об этом пишет "Агентство".

В описании канала появилась пометка "Внимание: многие жаловались, что этот аккаунт выдаёт себя за официальный". Ремесло обвинял "Путь Домой" в краже названия у одноимённого российского центра по репатриации. Работник телеканала "Россия-1" Владимир Соловьёв включил канал жён мобилизованных в список "антивоенных ресурсов, созданных иностранными спецслужбами".

В канале написали, что уже разбираются с техподдержкой. "Как легко оказывается сказать, что 26 тысяч человек – это фейк. Будем расценивать как знак качества". За ночь количество подписчиков канала увеличилось на две тысячи. Также в канале призвали Соловьёва и Ремесло объяснить, почему они живы, а мужья и сыновья подписчиц канала – нет. "Мы ждём эфира на России 1. Приглашай или зассал?" – заканчивается обращение к Соловьёву.

Жёны мобилизованных требуют вернуть российских солдат домой после их года войны в Украине. Они написали манифест и петицию против бессрочной мобилизации, запустили автомобильный флешмоб и пытаются организовать акции. Власти согласовывать их отказываются.