Путин подписал закон о праве ФСБ иметь собственные СИЗО

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Федеральной службе безопасности иметь собственные следственные изоляторы. Документ вступит в силу 1 января, он опубликован на официальном портале правовых актов.

До этого срока все изоляторы в России находятся в ведении Федеральной службы исполнения наказаний. В законопроекте сказано, что в условиях войны с Украиной свои СИЗО помогут контрразведке принимать "дополнительные меры по защите государственной тайны" и оградить от "повышенного интереса со стороны представителей иностранных государств и организаций" подозреваемых и обвиняемых в госизмене, конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами, терроризме, шпионаже и экстремизме.

ФСБ имела право иметь собственные изоляторы до 2006 года, после они были переведены в ведение министерства юстиции. Это было сделано в рамках выполнения обязательств, которые Россия взяла на себя при вступлении в Совет Европы в 1996 году. В рамках реформы Минюст получил также контроль над изоляторами, находившимися в ведении МВД.

Россию исключили из Совета в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения в Украину. В законопроекте об изоляторах и ФСБ сказано, что теперь Москва не связана международными обязательствами. Правозащитники предупреждают, что контроль над СИЗО даёт ФСБ возможность оказывать ещё большее давление на обвиняемых во время следствия.