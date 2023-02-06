Путин подписал закон о публикации обезличенных деклараций депутатов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит депутатам и сенаторам не публиковать сведения о доходах в открытом доступе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу 1 марта 2023 года.

Согласно закону, информация о доходах и имуществе депутатов и сенаторов будет публиковаться в "обобщённом виде" - конкретные фамилии, суммы денег, перечни недвижимости будут скрыты от граждан. Избиратели смогут лишь узнать, подал ли депутат декларацию и есть ли в ней ошибки.

Государственная дума приняла законопроект 25 января. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал тогда , что депутатам никто не запрещает публиковать свои декларации, например, в соцсетях, и пообещал , что поступит именно так.



Ранее депутаты были обязаны отчитываться перед избирателями о своих доходах и имуществе, а также о доходе и имуществе своей семьи. Декларации размещались в открытом доступе на сайтах соответствующих органов.

В декабре прошлого года Владимир Путин подписал указ, который освобождает от декларирования доходов, расходов и имущества военных, сотрудников силовых ведомств и чиновников, которые принимают, ранее принимали или будут принимать участие в военных действиях.