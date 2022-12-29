Чиновникам из "ЛНР" и "ДНР" разрешили не отчитываться о доходах

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому чиновники, командированные на аннексированные территории (в "ДНР", "ЛНР", в Запорожскую и Херсонскую области), а также военные, участвующие в боевые действиях в Украине, могут не декларировать свои доходы.

От этой обязатности также освобождаются их супруги. Новая норма, как уточняется в документе, будет действовать "в период проведения СВО и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов РФ".

Кроме того, согласно указу, за отправку в командировку в Украину чиновники получат единовременную выплату в 3 млн рублей. Семьям военных, в случае их гибели, будет выплачено по 5 млн рублей.

Указ также запрещает военным, силовикам и чиновникам получать от физических и юридических лиц подарки и вознаграждения любого вида, кроме таковых гуманитарного (благотворительного) характера.