24 депутата Госдумы проголосовали против сокрытия своих доходов

Законопроект, согласно которому декларации депутатов и сенаторов об их доходах и имуществе скроют от граждан, принят Госдумой большинством голосов. Против высказались 24 депутата из 450, ещё 18 от голосования воздержались.

За законопроект выступили все голосовавшие депутаты от "Единой России" – их бы хватило для принятия законопроекта, даже если бы все остальные депутаты высказались против. Однако за сокрытие своих доходов проголосовали все депутаты от ЛДПР, а также представители остальных фракций.

Против высказались 24 депутата: 17 – из КПРФ, пять – из СРЗП и два – из "Новых людей". Имена опубликованы на странице с итогами голосования.

Согласно законопроекту, информация о доходах и имуществе депутатов и сенаторов будет публиковаться в "обобщённом виде". Как пояснил один из авторов законопроекта депутат Госдумы Павел Крашенинников, "конкретные фамилии, суммы денег, перечни недвижимости" от граждан будут скрыты. Избиратели смогут лишь узнать, подал ли депутат декларацию и есть ли в ней ошибки.

Ранее депутаты были обязаны отчитываться перед избирателями о своих доходах и имуществе, а также о доходе и имуществе своей семьи. Декларации размещались в открытом доступе на сайтах соответствующих органов.