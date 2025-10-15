Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности "иноагентов"

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий привлечение к уголовной ответственности лиц, объявленных "иностранными агентами". Документ опубликован на портале правовой информации.
Поправки касаются статьи 330.1 Уголовного кодекса об уклонении от исполнения обязанностей "иноагента". Ранее уголовное дело можно было возбуждать после двух штрафов по статье Административного кодекса "О нарушении порядка деятельности иностранного агента". Теперь будет достаточно одного.
- Госдума России приняла соответствующий законопроект 25 сентября. Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарёв сообщил, что в 2023–2025 годах на лиц, признанных иностранными агентами, были составлены 1620 административных протоколов.