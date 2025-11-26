Путин поручил убеждать иностранцев, что РФ - "демократическое государство"

Президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию государственной национальной политики до 2036 года. Всего в стратегии шесть разделов и 61 пункт. Документ опубликован вместе с соответствующим указом президента.

Как обратили внимание в том числе националистически настроенные комментаторы, документ уделяет вниманию укреплении роли "государствообразующего" русского народа. В частности установлено, что число мероприятий, посвящённых пропаганде русской культуры и традиций, не должно быть меньшим, чем 50% от всех подобных мероприятий. Отдельно в концепции говорится о необходимости продвижения русского языка и культуры за рубежом, а также о борьбе с "русофобией" - как и ксенофобией и неонацизмом.

Как отмечает "Новая газета Европа", в документе также упомянуты целевые показатели. В частности, к 2036 году 95% россиян должны начать проявлять "гражданское самосознание". Чиновникам предписано показать, что доля граждан, положительно оценивающих межнациональные отношения, достигла 85%. Тех, кто допускает "возникновение серьёзных конфликтов на национальной почве", должно стать не более 15%. На оккупированных территориях Украины жители, согласно концепции, должны принимать участие "во всероссийских мероприятиях", охват которых должен составить на этих территориях не менее 2,5 миллионов человек.

Владимир Путин также поручил правительству формировать у жителей иностранных государств отношение к России как к "демократическому федеративному правовому государству, гарантирующему равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям".

Конституция России действительно предусматривает, что она является таким государством. В особенности в последнее время, однако, было принято множество законодательных и нормативных актов, ограничивающих права целых категорий лиц - по признакам в том числе сексуальной ориентации, политических и религиозных взглядов, принадлежности к числу так называемых "иноагентов" или участия в работе организаций, признанных властями нежелательными и экстремистскими.