Путин предложил Гуцана на должность генпрокурора России

Владимир Путин предложил назначить Александра Гуцана новым генеральным прокурором России - вместо Игоря Краснова, которого президент России, в свою очередь, предложил на должность главы Верховного суда. Об этом в четверг сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

В Совет Федерации от Путина поступило представление для проведения консультаций по кандидатуре Гуцана, написал Клишас. Ожидается, что эти консультации пройдут 24 сентября. В тот же день, как ожидается, Совет Федерации утвердит кандидатуру Краснова.

Гуцан учился на одном курсе в Ленинградском университете с бывшим президентом Дмитрием Медведевым. Он долгие годы работал в прокуратуре, был заместителем генерального прокурора, а в 2018 году был назначен полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. Ряд СМИ писал о том, что на эту должность теперь могут назначить Дмитрия Козака, который, по сообщениям, уходит из Администрации президента.

Реакция НАТО на учения "Запад"
Реакция НАТО на учения "Запад"

Реакция НАТО на учения "Запад"

