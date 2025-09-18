Путин предложил Гуцана на должность генпрокурора России

Владимир Путин предложил назначить Александра Гуцана новым генеральным прокурором России - вместо Игоря Краснова, которого президент России, в свою очередь, предложил на должность главы Верховного суда. Об этом в четверг сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

В Совет Федерации от Путина поступило представление для проведения консультаций по кандидатуре Гуцана, написал Клишас. Ожидается, что эти консультации пройдут 24 сентября. В тот же день, как ожидается, Совет Федерации утвердит кандидатуру Краснова.

Гуцан учился на одном курсе в Ленинградском университете с бывшим президентом Дмитрием Медведевым. Он долгие годы работал в прокуратуре, был заместителем генерального прокурора, а в 2018 году был назначен полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. Ряд СМИ писал о том, что на эту должность теперь могут назначить Дмитрия Козака, который, по сообщениям, уходит из Администрации президента.