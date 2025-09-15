Коллегия судей одобрила генпрокурора на пост главы Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей единогласно поддержала кандидатуру генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда. Теперь кандидата должен одобрить Совет Федерации, который назначает главу суда сроком на шесть лет по представлению президента.

Пост главы Верховного суда освободился после смерти Ирины Подносовой, занимавшей должность чуть более года. Она умерла в июле после продолжительной болезни. Конкурс был объявлен 29 июля, но к его завершению 25 августа поступило лишь одно заявление — от действующего генпрокурора.

Незадолго до этого Владимир Путин присвоил Краснову звание "Заслуженный юрист России".

В соответствии с законом "О статусе судей в Российской Федерации", соискатель должности председателя должен предоставить коллеии судей набор документов, в числе которых результат квалификационного экзамена на должность судьи. По данным "Коммерсанта", генпрокурор такой экзамен успешно сдал.

О биографии Игоря Краснова известно немного. Он родился в Архангельске в 1975 году, окончил юрфак Поморского университета и с конца 1990-х работал в прокуратуре. В 2006 году переехал в Москву, служил в Генпрокуратуре и Следственном комитете, где вёл громкие дела — покушение на Анатолия Чубайса, убийства политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

В 2020 году Краснов был назначен генеральным прокурором. При нём ведомство расширило надзорные полномочия, усилило контроль за коррупцией, инициировало дела против оппозиционных структур, включая ФБК Алексея Навального.

В 2021 году Генпрокуратура под руководством Краснова добилась ликвидации правозащитного центра "Мемориал". СМИ также отмечали, что при Краснове прокуратура ограничила доступ к статистике о коррупционных преступлениях среди чиновников и сотрудников силовых ведомств.