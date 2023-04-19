Путин предложил подумать о названии "пионеры" для детской организации

Президент России Владимир Путин призвал участников созданной в прошлом году под эгидой государства организации детей и молодёжи "подумать" о том, чтобы вернуться к названию "пионеры". Свою рекомендацию он высказал 19 апреля в беседе по видеосвязи с вице-премьером Татьяной Голиковой.
Организация была создана в декабре прошлого года. На съезде её назвали "Движение первых". За название при этом голосовали несколько раз, но каждый раз большинство поддерживало именно этот вариант; "пионеры" заняли лишь четвёртое место.
Голикова в своём докладе Путину упомянула "Движение первых". Путин спросил её: "Первые — это что такое? Это пионеры, да?"
"По-старому можно сказать так", — согласилась Голикова. "По-старому, по-новому — как было, так и есть, от этого никуда не деться", — сказал Путин. Он отметил, что слово "пионеры" лишено идеологической окраски, и призвал "подумать над этим". В ответ на слова Голиковой о том, что новое название выбрали делегаты съезда, Путин сказал, что надо "просто подумать и с ребятами посоветоваться".
- Пионерами называли членов Всесоюзной пионерской организации, созданной в СССР в начале 1920-х годов по образцу движения бойскаутов, однако с привнесением коммунистической идеологии. Сначала она носила имя Спартака, затем - Владимира Ленина. В пионеры принимали подавляющее большинство детей в возрасте 10-14 лет, работой организации руководил комсомол - молодёжная коммунистическая организация. Массовая пионерская организация просуществовала до распада СССР в 1991 году.
- "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, утверждает, что ранее в Кремле решили "не связывать новое движение с прошлым, с советским". "Но президенту это прошлое нравится, а другого запоминающегося названия придумать так и не удалось", — сказал один из собеседников "Медузы". "Движение первых" - по сути, синоним движения пионеров, поскольку само слово "пионер" заимствовано в русский язык из английского, где оно имеет несколько значений, в том числе "первопроходец" (американскими пионерами называли колонистов, которые осваивали новые земли, присоединяемые к США в XVIII-XIX веках).
- В июле прошлого года Госдума приняла законопроект о создании государственной организации детей и подростков. Предполагается, что она займётся воспитанием молодёжи и сформирует им "ценностные ориентации" и мировоззрение на основе "традиционных российских духовных и нравственных ценностей". Участие в организации, как утверждалось, будет добровольным.
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