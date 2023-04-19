Путин предложил подумать о названии "пионеры" для детской организации

Президент России Владимир Путин призвал участников созданной в прошлом году под эгидой государства организации детей и молодёжи "подумать" о том, чтобы вернуться к названию "пионеры". Свою рекомендацию он высказал 19 апреля в беседе по видеосвязи с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Организация была создана в декабре прошлого года. На съезде её назвали "Движение первых". За название при этом голосовали несколько раз, но каждый раз большинство поддерживало именно этот вариант; "пионеры" заняли лишь четвёртое место.

Голикова в своём докладе Путину упомянула "Движение первых". Путин спросил её: "Первые — это что такое? Это пионеры, да?"

"По-старому можно сказать так", — согласилась Голикова. "По-старому, по-новому — как было, так и есть, от этого никуда не деться", — сказал Путин. Он отметил, что слово "пионеры" лишено идеологической окраски, и призвал "подумать над этим". В ответ на слова Голиковой о том, что новое название выбрали делегаты съезда, Путин сказал, что надо "просто подумать и с ребятами посоветоваться".