Созданную властями РФ организацию детей назвали "Движение первых"

Созданное по инициативе властей России движение детей и молодёжи получило название "Движение первых". Как сообщают агентства, за него выступило большинство участников съезда движения, который открылся 18 декабря в Москве.

Речь идёт об очередной попытке создать общероссийское детское и молодёжное движение. Участие в съезде приняли, как пишут агентства, представители всех регионов России. Участвовали и представители из аннексированных Россией украинских регионов.

На съезде показали видеообращение президента России Владимира Путина, который, помимо прочего, сказал, что в мире сейчас происходят "большие перемены". "Верю, что это перемены в лучшую сторону" - заявил он. Войну в Украине он не упомянул. Ранее сообщалось, что движение может получить название "Большая перемена", что соответствовало бы тексту выступления Путина - однако в реальности его назвали иначе.

Организаторы обещают, что отделения движения откроются в каждом регионе и муниципалитете России, а в каждой школе могут появиться первичные ячейки организации. Председателем движения был ранее назначен заместитель министра образования и науки Григорий Гуров.

В июле Госдума приняла законопроект о создании государственной организации детей и подростков. Предполагается, что она займётся воспитанием молодёжи и сформирует им "ценностные ориентации" и мировоззрение на основе "традиционных российских духовных и нравственных ценностей". Участие в организации, как утверждается, будет добровольным.

Путин поддержал идею о создании организации в конце апреля. Законопроект о её создании был внесён в Думу в мае, в день юбилея пионерской организации. при этом в 2015 году, в день юбилея комсомола, Путин уже подписывал указ о создании организации с аналогичными целями: она называлась "Общероссийское движение школьников".