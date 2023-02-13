Путин против Запада. Фильм о том, почему дипломатия была бессильна

В преддверии годовщины российского вторжения в Украину западные лидеры, в основном бывшие, задаются вопросом “Как мы это допустили? Почему не смогли предотвратить?”. На него они пытаются ответить, в частности, в новом документальном сериале Би-Би-Си Putin vs. the West (“Путин против Запада”). Авторы представляют сериал так: “Это история дороги Путина к войне – как и почему он подставил Запад, развязывая конфликты в течение десяти лет, – рассказанная теми, кто имел с ним дело”. 13 февраля в эфир выходит последняя серия.

От растерянной реакции на события 2013-14 годов, приведшие к аннексии Крыма, до всеобщего возмущения военным вторжением России в Украину в 2022 году – фильм раскрывает, что происходило за кулисами напряженных дипломатических переговоров, так и не сумевших предотвратить войну в Европе. Кроме вопросов “Кто виноват?” и “Как мы дошли до этой точки?”, участники фильма – влиятельные мировые политики и их советники – размышляют о том, можно ли вообще с помощью дипломатии договориться с российским президентом.

Как всё начиналось

“Путин очень, очень умный и расчетливый человек. Было сложно найти рычаг, способный на него воздействовать. Он пригрозил мне в какой-то момент. Он сказал: “Борис, не хочу причинять тебе боль, но ракетный удар займет только одну минуту,” – говорит бывший британский премьер-министр Борис Джонсон в самом начале фильма.

Путин очень, очень умный и расчетливый человек. Было сложно найти рычаг, способный на него воздействовать

Продюсер картины Норма Перси известна своими реконструкциями политических событий, и ожидания от фильма были высоки. На деле же получилось подобие терапевтической беседы, где влиятельные в прошлом лица на фоне изысканных интерьеров и кадров документальной хроники высказывают сожаления по поводу своих и чужих промахов, обнажая неизвестные подробности разной степени значимости. Среди персонажей фильма – бывшие британские премьеры Тереза Мэй и Дэвид Кэмерон, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу и украинские президенты – действующий, Владимир Зеленский, и его предшественник Петр Порошенко.

Первая из трех серий начинается в ноябре 2013 года, на саммите “Восточного партнерства” в Литве. Западные СМИ тогда называли его “разочарованием года”. Буквально за неделю до его начала украинское руководство во главе с пророссийским президентом Виктором Януковичем решило заморозить подготовку к подписанию договора об ассоциации с ЕС, одним из пунктов которого было создание зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом. “Я хорошо помню этот саммит. Британский МИД не считал его особенно важным, но президент Грибаускайте очень попросила меня приехать, и я приехал”, – рассказывает бывший британский премьер Дэвид Кэмерон.

Первые лица стран Запада не всегда посещают подобные саммиты. В этот раз появились все, включая британского премьера, потому что ожидалось, что это будет исторический момент. Договор об ассоциации между Украиной и ЕС готовился в течение пяти лет. Но за неделю до его подписания Янукович побывал в Москве, и это всё изменило.

Баронесса Кэтрин Эштон, тогдашний верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вспоминает: “Мы поздоровались с Януковичем, обменялись обычными приветствиями, и после он мне говорит: “Вы знаете, я не могу подписать этот договор”. На кадрах кинохроники видно, как одна из ключевых мировых фигур – канцлер Германии Ангела Меркель, держа в руках бокал вина, говорит Януковичу: “Мы ожидали (от вас) большего”. Ее лицо при этом выражает глубочайшее разочарование.

Бывшая канцлер Германии не принимает участия в фильме, но ее коллега, Даля Грибаускайте, тогдашний президент Литвы, делится подробностями того дня. “Я и Меркель говорили с ним (Януковичем) наедине, и, поскольку разговор шел по-русски, он был более откровенен. И мы поняли, что он находится под давлением, лично он. Мы подумали, что проблема в финансах, поэтому предложили ему варианты – миллиарды денежной помощи. Но он так и не смог подписать (договор).”

Судя по всему, ЕС предложил Януковичу вливания, обусловленные требованиями по изменению законодательства и другими процедурами, связанными с соглашением. Россия же предложила деньги буквально на следующий день и без всяких условий. В заключение форума баронесса Эштон заметила Януковичу: “Вас выбрали на фоне обещаний о заключении этого договора, как вы будете объяснять свой отказ народу?”

Объяснить, как известно, не вышло. В Киеве начался Евромайдан, который закончился бегством Януковича, захватом Россией Крыма и военными действиями в Донбассе.

Реакция

Бесцеремонное вторжение на территорию суверенного государства вызвало замешательство и шок, к которому в Европе не были готовы. Предстояло как-то реагировать, но тут обнаружилось, что стройности рядов среди членов Евросоюза не наблюдается. Конкурирующие интересы стран ЕС затрудняли процесс реагирования. “На уровне Европейского совета было трудно убедить, что санкции необходимы”, – признается бывший французский президент Франсуа Олланд. “В итальянских политических кругах к Путину относились с долей снисхождения”, – говорит он, подчеркивая, что и в Лондоне с готовностью принимали русских олигархов.

Расхождения были и в Белом доме. В феврале 2014 года президент США Барак Обама высказал “глубокую озабоченность” передвижением российских военных по территории Украины. В то же время он собрал советников, чтобы обсудить, что можно сделать в этой ситуации – посылать ли Украине оружие, либо действовать иными методами, чтобы избежать конфронтации с Россией.

Мы знали, что он оплакивает развал СССР и хочет забрать обратно те земли, которые сможет

Кэролайн Аткинсон, советник Обамы по международной экономической политике, отметила, что президент жаждал действий, но не военных, а экономических. “Естественно, мы подумали о санкциях, но хотели действовать совместно с нашими союзниками в Европе, потому что знали, что эти санкции и контрсанкции со стороны России будут сказываться на Европе.”

Из европейских лидеров первым с Путиным говорил британский премьер Дэвид Кэмерон. “Мы знали, что он оплакивает развал СССР и хочет забрать обратно те земли, которые сможет. Я сказал ему, что это нелегитимное действие, это (Украина) отдельная страна со своими границами, – вспоминает Кэмерон. – Ответ Путина был что-то вроде “это исторически наша территория, не суйте свой нос.”

На внеочередном саммите ЕС в Брюсселе Кэмерон предложил “послать четкий сигнал России, что то, что случилось – неприемлемо. Конечно, никто не собирался посылать войска в Украину, чтобы это не превратилось в конфликт между НАТО и Россией”.

Основными препятствиями для введения серьезных санкций против России была, во-первых, зависимость многих европейских стран, в частности, Германии, от российских газа и нефти. Другая причина – уровень экспорта в Россию, доля которого для той же Германии и Италии была существенной. “Реакция Европы меня очень разочаровала, – признается Даля Грибаускайте. – Дешевая энергия была настолько удобной и привычной, что они не смогли переступить через свой прагматичный подход.”

В июле 2014 года над территорией юго-востока Украины ракетой, выпущенной с подконтрольной сепаратистам территории, был сбит малайзийский “боинг”, выполнявший рейс МН17, большая часть пассажиров которого были гражданами Нидерландов. Министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс обратился к европейским державам с требованием введения санкций против ключевых секторов экономики России, даже если это будет угрожать благосостоянию Европы. “Люди были настолько безутешны, что нам нужно было найти какой-то политический инструмент воздействия, сделать хоть что-то, - рассказывает Тиммерманс. – “(Я сказал), если мы не начнем действовать сейчас, Россия воспримет это как карт-бланш на дальнейшие действия.”

Как заметил один из инсайдеров, проблема принятия согласованного решения была в том, что большинство европейских стран не чувствовали, а некоторые и до сих пор не чувствуют российской угрозы. Эмоциональные высказывания представителей Польши, Латвии или Литвы производят меньший эффект, чем если о том же говорит спокойный, рассудительный голландец.

Если мы не начнем действовать сейчас, Россия воспримет это как карт-бланш на дальнейшие действия

В конце концов ЕС совместно с США приняли пакет санкций, направленных против нескольких ключевых секторов экономики России, включая энергетический и военный. Хотя, по мнению экспертов, этот пакет также был ограниченным, поскольку Европа не могла рисковать полной потерей российского газа. Таким образом, российское вторжение в Крым осталось во многом безнаказанным.

Подытоживая первую часть фильма, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте с горечью заключает: “Я виню Запад, нас. Мы виноваты в том, что позволили ему (Путину) вырасти до такого уровня, что он нам теперь угрожает.“

“Мыльная опера”

Британская пресса отзывается о фильме неоднозначно. “Мыльная опера, захватывающая и ужасающая, – пишет The Guardian. – Ведущие мировые игроки откровенно рассказывают о своих напряженных отношениях с российским президентом, но вывод остается таким: мировое лидерство – это длинная череда оговорок и сплетен”. По мнению газеты, недостаток такого документального повествования в том, что высокопоставленные политики и их помощники, попадая на экран, получают возможность беспрепятственно изложить свою точку зрения, и в кадре и за кадром нет никого, кто мог бы усомниться в их нарративе.

От России в фильме высказывается посол РФ в Великобритании Андрей Келин: “Я в то время был в Киеве на подписании министерского соглашения, мой отель был недалеко от Майдана, и я видел многих иностранных дипломатов. Я не мог поверить, что они будут так открыто вмешиваться в политический процесс”.

28 января 2014 года в Брюсселе Путин поставил вопрос ребром. По воспоминаниям участников, это была тяжелая встреча. “Он (Путин) был не груб, но и не дружелюбен, – говорит Кэтрин Эштон. – Он высказал свой гнев по поводу происходящего. Мне он сказал, что я не должна участвовать в демонстрациях. Я ответила, что моя работа – представлять ЕС, и я должна выходить на улицы и разговаривать с людьми, поддерживающими или интересующимися отношениями с ЕС”. Эта же позиция возмутила председателя Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу: “Какое право имеет Путин указывать, кто должен, а кто не должен ездить в Украину? Это не часть России, мы свободные страны”.

Какое право имеет Путин указывать, кто должен, а кто не должен ездить в Украину?

На последующей пресс-конференции Путин озвучил свою позицию публично: “Могу себе представить, как бы наши европейские партнеры отреагировали, если бы в разгар кризиса, скажем, в Греции или на Кипре, на одном из митингов анти-европейских появился бы наш министр иностранных дел и начал бы там обращаться с какими-то призывами”.

Что фильм делает исключительно хорошо для понимания политических процессов – он показывает как мелкие, порой досужие детали влияют на большие политические вопросы. Например, критически важная первая встреча между президентами Путиным и Порошенко в августе 2014 года в Париже проходила в экспресс-режиме, потому что другие гости не хотели опаздывать на ужин с королевой Великобритании.

На следующей их встрече в Минске, во время обсуждения договора о перемирии на востоке Украины в феврале 2015 года, Ангела Меркель предложила мировым лидерам отказаться от ужина, пока не будет достигнута договоренность о прекращении огня. Франсуа Олланд вспоминает, как они застряли в небольшом помещении на всю ночь, куда им принесли несвежие бутерброды, но даже утром соглашение не было достигнуто. Тогда Меркель и Олланд отвели Путина в сторонку и, по словам Олланда, Меркель сказала ему, что если они разойдутся без соглашения, Россия получит самые тяжелые санкции, и разговор будет уже другим. На этом этапе Путин вернулся за стол переговоров и предложил перемирие через 48 часов. Таким образом, Минское соглашение было подписано, но военные действия не прекратились. Через пять дней донбасские сепаратисты захватили Дебальцево.

“Jolly”

The Independent, отзываясь об участниках фильма, называет их “полузабытыми тупицами”. Может быть, это несправедливо, но трудно отрицать тот факт, что, зная Путина 13 лет на момент крымских событий, крупнейшие мировые политические фигуры так и не смогли понять, с кем они имеют дело.

После аннексии Крыма, выступая в Гааге, президент Обама назвал Россию “региональной державой”, что очень обидело Путина. “Зря он (Обама) так сказал, – говорит Баррозу, – потому что это всколыхнуло старые обиды, а Путин – это продукт обид. Зачем его унижать и создавать еще большую почву для негодования?” После этого, по словам очевидцев, позиция Путина по Украине стала еще жестче.

Следующая обида, по мнению Кремля, была нанесена, когда Россию исключили из “большой восьмерки”. “Это развитые индустриальные страны и они обращаются с Россией как с аутсайдером, – возмущается Андрей Келин. – Нас выставили на периферию, как какую-то аграрную страну, как Болгарию, например. Это не наше место”.

Летом 2014 года во Франции отмечали 70-летие высадки союзников в Нормандии. Среди приглашенных был Путин. Он привез с собой водку – видимо, в качестве жеста доброй воли. Олланд увидел в этом готовность к мирному переговорному процессу. Другие политики, видимо, считали так же. “Там были все мировые лидеры, и я удивился, что очередь пожать руку Обаме была существенно меньше, чем к Путину”, – вспоминает бывший президент Украины Петр Порошенко.

Путин, который не признал результатов президентских выборов в Украине, отказался жать руку Порошенко публично, но согласился на разговор с глазу на глаз. Путин не хотел этой встречи, Олланд буквально привел его за руку. Заручившись поддержкой Ангелы Меркель, они встретились – это та самая экспресс-встреча, которую пришлось сократить из-за ужина с британской королевой. Порошенко потребовал вывести войска из Крыма. Путин сказал “их там нет”. Тогда Меркель сказала по-русски что-то вроде: “Володя, не валяй дурака”. “Ложь – это составная часть путинской дипломатии”, - заключает Франсуа Олланд.

В следующий раз Путин и Порошенко встретились в августе 2014 года в Минске. Путин опять отрицал присутствие российских военных на территории восточной Украины. Те, что были пойманы, несмотря на нагрудные знаки, медальоны и приказы о дислокации, по его версии, просто “заблудились” либо были “в отпуске” и воевали как добровольцы.

Ложь и отрицание – стандартная практика российских властей, утверждают участники фильма. И еще угрозы. Единственным, кто оказался к ним невосприимчив, был Борис Джонсон. Услышав весной 2022 в разговоре с Путиным о “молниеносном ракетном ударе”, всё, что он сказал, было jolly, что означает “забавно” в саркастическом смысле.

Мы должны были его остановить тогда

Также забавно, что Кэмерон, Олланд, Баррозу и остальные политики сняты в фильме на фоне изысканных интерьеров, что нелестно контрастирует с кадрами украинских бомбардировок и танков, следующих по дорогам Крыма. Все они, кажется, испытывают стыд и неловкость от того, как легко Путин смог их обмануть и запугать. Почему они не принимали слова Путина буквально, даже когда он прямо говорил о том, что хотел бы вернуть контроль над Украиной?

Жозе Мануэл Баррозу, по его словам, встречался с Путиным 25 раз и накануне вторжения России в Украину почувствовал с его стороны сильную обиду на Запад – за прошлое и за историческое место России. “Путин как-то спросил меня: почему ты защищаешь Украину? Это, мол, искусственное создание ЦРУ и Европейской комиссии, – вспоминает Баррозу. – Я сказал, что если это Еврокомиссия создала Украину, я бы об этом знал”.

Франсуа Олланд находит оправдание в деликатности европейского подхода. “Европа все еще находится перед лицом угрозы ее целостности. Если мы не наказываем строго, позже нам приходится наказывать гораздо сильнее. Именно это сейчас и происходит,” – говорит он.

“Мы должны были его остановить тогда. Это правда, и то, что происходит сейчас в Украине – это переломный момент,” – заключает Борис Джонсон, и в его голосе слышится неподдельное сожаление.

С какой-то стороны новый фильм Би-Би-Си дал возможность недавним западным лидерам оправдаться за свои дипломатические провалы. Но в то же время он убедительно показал, что дипломатия может быть бессильна. Однако, как пишет FT, “взрывы бомб над Киевом в конце фильма напоминают нам о том, что альтернатива еще хуже.”