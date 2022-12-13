Как минимум пять стран Евросоюза письменно возразили против предложения президента Франции Эммануэля Макрона предоставить России гарантии безопасности после завершения войны в Украине. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщило агентство Reuters.
По данным агентства, письменные возражения высказали Латвия, Литва, Эстония, Польша и Словакия. Организовать демарш помогла председательствующая в Евросоюзе Чехия, но поддержала ли она его — неизвестно.
Во вторник позицию Литвы в комментарии LRT подтвердил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис. "Мы уверены, что в первую очередь в гарантиях безопасности нуждается Украина", — заявил он. Правительства других стран информацию Reuters официально не комментировали.
Макрон выступил с идеей о гарантиях в интервью каналу TF1 3 декабря. "Эта тема будет одним из факторов мира", — заявил он. Он упомянул, что российский президент Владимир Путин неоднократно выражал опасения из-за расширения границ НАТО. Позже Елисейский дворец заявил, что слова президента Франции выдернуты из контекста.
- Россия выдвинула требования гарантий безопасности Москве за несколько месяцев до февральского вторжения в Украину. Москва требовала в частности отказа от принятия Украины и Грузии в НАТО и размещения в этих странах иностранных военных. Страны НАТО назвали эти требования неприемлемыми, заявив о готовности обсуждать вопросы ограничения вооружений. В начале войны Москва называла отказ одним из поводов для вторжения в Украину.
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