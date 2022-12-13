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Лицом к событию

"Если Путин умрет - войны не будет"

Ровно три года назад, декабрь 2019. Первая встреча, посоедняя встреча?

В авторитарных режимах роль правителя настолько абсолютна, что нет никаких сомнений, что война в РФ держится только на фигуре ее инициатора, Владимира Путина. Так думает Владимир Зеленский, и эту мысль он высказал в интервью телеведущему Дэвиду Леттерману , снятому для компании Netflix. "Если Путин умрет? - спросил тот президента Украины. - Заболеет, вывалится из окна?" "Если Путин умрет - войны не будет" - определенно ответил Зеленский. О роли личностей в истории современной войны - Андрей Колесников, Владимир Фесенко и Михаил Самусь. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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