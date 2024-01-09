Климовский специализированный патронный завод, на территории которого находится аварийная котельная, будет национализирован. Такое решение было принято президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства региона.

4 января на северо-востоке города Климовск (входит в состав городского округа Подольск) без отопления остались жители 173 многоквартирных домов. При этом температура на улице опускалась ниже минус 20 градусов. Причиной стал прорыв теплотрассы из-за аварии на котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ).

По словам Воробьёва, остановка аварийной котельной и её заморозка "предполагает очень сложные оперативные мероприятия". Два собственника Климовского патронного завода находятся за границей.

"Агентство" утверждает, что последние полтора года заводом руководили бывший охранник президента России Игорь Рудыка и полковник ФСБ Игорь Кушников, которого в 1990-х годах обвиняли в создании одной из московских преступных группировок.

Власти региона уже получили право в рамках чрезвычайной ситуации взять ведомственную котельную "в управление". На объекте также сняли особый режим, связанный с тем, что патронный завод - предприятие ВПК.

Ранее власти Московской области заявляли, что не могут контролировать работу котельной, так как она находится на территории "режимного объекта". А о возникших проблемах они узнали только из соцсетей, где массово начали жаловаться граждане.

7 января было возбуждено уголовное дело. По версии следствия авария на котельной была вызвана неправильной эксплуатацией оборудования.

9 января Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя главы администрации городского округа Подольска, генерального директора патронного завода и начальника котельной.

Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, он подписал акт проверки готовности к отопительному сезону, зная о дефектах оборудования в котельной КСПЗ, что привело к аварии на теплотрассе.