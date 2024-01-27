Президент России Владимир Путин разрешил ключевым для экономики российским предприятиям не раскрывать требующуюся по закону информацию для публики. Указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Предприятия, признанные "экономически значимыми", могут не раскрывать информацию в рамках законов "О рынке ценных бумаг", "Об акционерных обществах", "О банках", "О консолидированной финансовой отчётности", "Об аудиторской деятельности", "Об обществах с ограниченной ответственностью", "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", "О защите конкуренции", "О персональных данных", "Об организации страхового дела". При этом информация по-прежнему должна передаваться органам власти.

В указе Путина мера объясняется необходимостью принятия "безотлагательных мер" в ответ на "недружественные и противоречащие международному праву" действия США "и примкнувших к ним иностранных государств и организаций". В первую очередь речь идёт о введённых против российской экономики международных санкциях.

После российского вторжения в Украину против Москвы и российских предприятий и бизнесменов введено беспрецедентное число ограничений со стороны стран Запада. По состоянию на начало января против России действовало 18 772 ограничения, посчитал портал Statista. На втором месте по числу санкций находится Иран — против него введено 4 593 ограничения.

Москва пытается снизить эффективность санкций в том числе сокрытием данных об экономике. В феврале 2023 года Госдума приняла закон, разрешающий правительству закрывать любую официальную статистику. Сокрытие экономической информации ведёт к снижению эффективности экономики и повышению коррупционных рисков.