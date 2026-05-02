Путин разрешил таможенникам сбивать беспилотники

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет таможенные органы полномочиями по противодействию беспилотникам для защиты своих объектов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сотрудникам таможни разрешается подавлять или преобразовывать сигналы дистанционного управления беспилотниками, воздействовать на пульты управления, а также повреждать и уничтожать сами аппараты.

Закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.

  • В марте 2026 года Путин подписал закон, разрешающий сотрудникам частных охранных организаций носить боевое стрелковое оружие для защиты охраняемых объектов от беспилотников. Согласно документу, охранники могут использовать боевое оружие для "пресечения функционирования" беспилотников на объектах из перечня "критически важных" и тех, где требуется антитеррористическая защита.
