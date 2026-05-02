Путин разрешил таможенникам сбивать беспилотники

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет таможенные органы полномочиями по противодействию беспилотникам для защиты своих объектов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сотрудникам таможни разрешается подавлять или преобразовывать сигналы дистанционного управления беспилотниками, воздействовать на пульты управления, а также повреждать и уничтожать сами аппараты.

Закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.