Путин: РФ не хочет ни на кого нападать и не против Украины в ЕС

Президент России Владимир Путин встретился в Пекине с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Оба деятеля осудили Украину за удары по нефтепроводу "Дружба", а также выступили с критикой руководства ЕС, в который, как и в НАТО, входит Словакия.

При этом Путин вновь отверг возможность нападения России на какую-либо из стран ЕС, назвав тех, кто говорит о такой возможности, "специалистами по сказкам и фильмам ужасов". Как заявил Путин, у России "не было никогда, нет и не будет желания на кого-либо нападать". Говоря о войне в Украине, полномасштабное вторжение в которую произошло более 3-х лет назад, Путин сказал, что Россия всего лишь защищает там собственные интересы. Он отметил, что в Москве "никогда не возражали" против вступления Украины в ЕС, но категорически против её членства в НАТО.

Против вступления Украины в НАТО высказался и Фицо, отметив, что вопрос о ЕС он готов обсуждать. При этом сам Евросоюз он подверг критике, сравнив его с жабой, которая сидит на дне колодца и не видит окружающего мира.

Путин сказал, что Россия якобы долго не реагировала на удары Украины по объектам энергетики, но сейчас "начала отвечать". Он также посоветовал таким странам, как Венгрия и Словакия, закрыть поставки газа и нефти на Украину, чтобы прекратились украинские атаки на энергетическую инфраструктуру. Фицо, в свою очередь, заявил, что на днях встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и скажет ему о неприемлемости атак на нефтепровод "Дружба". Эти атаки ранее критиковали также в Венгрии.

Помимо прочего, Путин также позитивно отозвался о своей недавней встрече на Аляске с президентом США Дональдом Трампом и отметил, что консенсус по поводу гарантий безопасности найти возможно. Он также сказал, что Украина должна сама решать, как обеспечивать свою безопасность. Ранее представители российских властей при этом ставили такое право под сомнение, указывая в частности на неприемлемость размещения в Украине европейских военных. Что имел в виду Путин, пока не ясно. Также российский президент отметил, что, "если сложатся благоприятные обстоятельства", Россия, США и Украина могли бы сотрудничать на Запорожской АЭС (она находится на оккупированной Россией территории, ранее в Москве утверждали, что российский контроль над ней не подлежит сомнению).

На вопрос Фицо в начале встречи о том, как его дела, Путин ответил: "Если я жив - уже хорошо".

Фицо - единственный из лидеров стран ЕС, прибывший в Пекин на парад по случаю победы во Второй мировой войне и встретившийся там с Путиным. В мае он также на годовщину Победы приезжал в Москву. Словацкий премьер отметил, что в ЕС его будут критиковать за поездку, но сказал, что готов передать послание от Путина руководству Евросоюза.

Позиция Венгрии и Словакии по вопросу войны в Украине отличается от позиции большинства стран ЕС. В Братиславе и Будапеште выступают против военной поддержки Украины и отказываются от критики России, настаивая на скорейшем заключении мира. Критики обвиняют венгерского премьера Виктора Орбана и Фицо в пророссийской позиции.



