Путин: с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне

Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне, однако у неё не было намерения применять ядерное оружие в ходе конфликта в Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью главе агентства РИА "Новости" Дмитрию Киселёву. Интервью, которое было взято 12 марта, опубликовано в среду на сайте Кремля.

Киселёв задал вопрос о готовности к ядерной войне, сославшись на радикального консервативного философа Александра Дугина, который прямо призывает к ней готовиться. Путин никак не прокомментировал взгляды Дугина, но сказал, что российская армия к такой войне готова, а ядерные силы находятся в состоянии повышенной боеготовности. Путин также назвал российскую ядерную триаду более современной, чем у США.

При этом российский президент в этот раз не стал говорить о возможности нанесения ядерного удара первым, отметив, что Россия готова, если ядерную войну "развяжут" США. Он также фактически отверг возможность проведения ядерных испытаний в России, если их не начнут проводить Соединённые Штаты.

Киселёв спросил, были ли планы возможного применения в Украине тактического ядерного оружия осенью 2022 года на фоне неудач российской армии. О том, что в США всерьёз этого опасались, сообщал ряд американских СМИ со ссылкой на источники в администрации. Путин ответил: "Необходимости не было такой никогда", поскольку фронт, по его словам, не разваливался, а российские войска по плану ушли из Херсона. Были бы такие планы, если бы фронт разваливался, он не сказал, но сослался на ядерную доктрину, где говорится, что ядерное оружие может быть применено при угрозе существованию государства. Ряд российских представителей, в частности бывший президент Дмитрий Медведев, трактуют как такую угрозу, например, утрату контроля над аннексированным Крымом.

Путин вновь сказал, что Россия "готова к переговорам" о завершении войны в Украине, однако, по словам Путина, на переговорах должна учитываться "ситуация на земле" (то есть, по всей видимости, текущая линия фронта), а также должны обсуждаться некие гарантии безопасности России. "Сейчас вести переговоры только потому, что у них патроны заканчиваются, это как-то нелепо с нашей стороны", сказал при этом Путин.

При этом российский президент сказал, что для России даже опаснее те политики на Западе, которые пытаются склонить Москву к переговорам и "влияют на сознание общества, в том числе и нашего". "Они будут выбрасывать всякие свои «хотелки» под видом «морковки» для нас", - сказал Путин. Он не пояснил, о ком конкретно идёт речь, но подчеркнул, что "никому не верит" на Западе.

Путин прямо не сказал о дальнейших целях войны в Украине, однако в ответ на утверждение Киселёва о том, что "Одесса – русский город" и "на этом направлении есть большая надежда" сказал: "Конечно".

Говоря о возможном размещении в Украине военнослужащих НАТО, Путин сказал, что это ничего не изменит на поле боя. При этом он отметил, что администрация США неоднократно заявляла, что американские военнослужащие в Украину отправлены не будут. Он также вновь обвинил Польшу в намерении оккупировать западные регионы Украины - в Варшаве наличие подобных планов всегда отрицали.

Путин также подтвердил, что выступает за переход от плоской шкалы налогообложения к прогрессивной, то есть к большему налогообложению людей с более высокими доходами. Он также сказал о необходимости поддержки многодетных семей. При этом темы так называемых традиционных ценностей он на этот раз почти не коснулся.

Интервью вышло за два дня до официального начала голосования на выборах президента России. Путин баллотируется на пятый срок. Его победу многие комментаторы считают практически предрешённой. Независимые эксперты и наблюдатели называют выборы в России несправедливыми и нечестными. К нынешним выборам не был допущен ни один кандидат, выступающий с антивоенной позицией или прямо критикующий Путина.