Путин обещает дать денег: плохи дела?

Владимир Путин приказал «Единой России» одарить военных и пенсионеров. После победы на выборах до конца года выплатить военнослужащим по 15 000 рублей, а пенсионерам по 10 000. Это подкуп голосующих или участие в гонке обещаний?

Почему, когда у власти плохи дела, находятся "полезные" оппозиционеры, которые призывают к бойкоту голосования?

Зачем Ангела Меркель приезжала к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому? Алексей Навальный остается в тюрьме, а российский газ пойдет по трубам "Северного потока-2" в обход Украины. Где результат? Может ли новая встреча «Нормандской четверки» обеспечить мир в Донбассе?

К чему для России приведет быстрый вывод войск Международной коалиции из Афганистана? Почему Кремль ищет и находит в талибах (запрещенных в РФ террористах) приятных партнеров? Обречены ли попытки модернизации в Евразии?

Политику Кремля обсуждают зам председателя Партии народной свободы историк Андрей Зубов, член Федерального политического комитета партии "Яблоко" Александр Гнездилов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы в 19:05