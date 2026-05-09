Путин: техники на параде не было, поскольку главное - "СВО"

Президент России Владимир Путин вечером 9 мая, отвечая на вопросы российских журналистов в Москве, объяснил отсутствие военной техники на параде по случаю Дня победы не только соображениями безопасности, но и тем, что "вооружённые силы должны сосредоточить своё внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции" (то есть в ходе войны против Украины).

Как следует из слов Путина, опасаясь ударов украинских военных 9 мая, российские представители вступили в контакты с представителями Индии, Китая и США, заявив им, что российские военные нанесут удар по центру Киева в случае "провокаций" со стороны Украины. По словам Путина, такой удар мог бы привести к ухудшению отношений с другими странами, покольку при нём пострадали бы их посольства в Киеве. Как отметил Путин, министерство обороны не докладывало ему о каких-либо "провокациях" со стороны Украины 9 мая.

Путин также сказал, что российская сторона предлагала Украине обмен пленными 500 на 500, но Украина якобы отказалась. При посредничестве президента США Дональда Трампа была достигнута договорённость о перемирии с 9 по 11 мая и об обмене пленными 1000 на 1000, но, по словам Путина, украинская сторона до сих пор не передала списки.

Путин также отметил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил ему о готовности президента Украины Владимира Зеленского к личной встрече. Российский президент вновь сказал, что готов к такой встрече в Москве. "Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности на длительную историческую перспективу", - сказал Путин. Он подчеркнул, что не хочет вести с Зеленским переговоры и готов только подписать с ним заранее согласованные документы.

Российский президент также высказал мнение, что "дело идёт к завершению" войны, но не уточнил, почему он так думает. Он также вновь обвинил "глобалистов" на Западе в ведении войны против России и рассказал свою версию событий 2022 года, когда, по его словам, страны Запада ждали "крушения российской государственности" в течение нескольких месяцев, но просчитались. Вступление Финляндии в НАТО после российского вторжения в Украину он связал с якобы имевшимися у этой страны намерениями "что-то оттяпать" у России. Он также сказал, что диалог между Россией и Европой можно было бы наладить при помощи бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера (в Германии он утратил политическое влияние, многие ведущие политические силы обвиняют его в пророссийской позиции).

Российский президент прямо не прокомментировал последние события в войне, в том числе всё более частые удары Украины по российским тылам, сказав лишь, что "России нужно сделать так, чтобы ей никто не угрожал". На предположение журналистки о том, что, возможно, для этого нужно дойти до западных границ Украины, Путин сказал: "Ну вот вы и ответили на этот вопрос".

Путин также прокомментировал отношения с Арменией, отметив, что эта страна могла бы провести референдум о вступлении в ЕС, и в случае поддержки такого решения Россия готова начать процесс "цивилизованного развода". Как сказал Путин, Россия "поддержит всё, что выгодно армянскому народу". При этом, по его словам, стремление Украины вступить в ЕС в своё время привело к конфликту, а затем и к нынешним боевым действиям.