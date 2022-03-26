Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Праге прошла акция "Россияне против войны с Украиной"

Акция "Россияне против войны с Украиной", Прага, 26 марта 2022 года

Несколько тысяч человек собрались в центре Праги на акцию "Россияне против войны с Украиной". Люди держали плакаты "Нет войне", "Россияне против Путина", "Путин – это война" и другие на русском, чешском и английском языках.

Акция "Россияне против войны с Украиной", Прага, 26 марта 2022 года
Акция "Россияне против войны с Украиной", Прага, 26 марта 2022 года

Участники бело-сине-белыми флагами, символизирующими российский антивоенный протест, прошли маршем по центру города – от площади Мира через Вацлавскую площадь до Старой площади. Там состоялся митинг. Выступавшие со сцены призывали остановить боевые действия на территории Украины. Участники митинга скандировали "Путина в Гаагу" и другие антивоенные лозунги.

Акция "Россияне против войны с Украиной", Прага, 26 марта 2022 года
Акция "Россияне против войны с Украиной", Прага, 26 марта 2022 года

Российское вооружённое вторжение в соседнюю страну началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Вскоре после этого в России и других странах мира стали проходить антивоенные протесты.

В России, согласно новому законодательству, за акции против войны грозит уголовное преследование.

Президент Украины неоднократно заявлял, что ценит усилия тех, кто выходит на протесты. Владимир Зеленский также призывал противников войны устраивать акции в городах по всему миру.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Месяц войны в Украине
Embed
Месяц войны в Украине

No media source currently available

0:00 0:31:47 0:00

Месяц войны в Украине

Саммит НАТО в Брюселе и другие события дня


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG