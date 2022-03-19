В Петербурге из-за антивоенных акций задержаны не менее 5 человек

В Санкт-Петербурге полиция задержала, как минимум, пятерых человек из-за антивоенных акций. Их доставили в отдел полиции №28, передал правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Одной из задержанных, Виктории Табачковой, вменяют участие в акции 13 марта. По версии полиции, Табачкова нарушила правила организации протеста. Ранее ее уже привлекли к ответственности по статье об одновременном массовом пребывании, отмечает "Север.Реалии".

Утром 19 марта участковый пришёл домой и к журналисту SOTA Петру Иванову по поводу задержания корреспондента на акции протеста 6 марта. Иванова дома не оказалось. "ОВД-Инфо" сообщает, что полиция также разыскивает журналистов "Новой газеты".

С начала российского вторжения в Украину более трёх недель назад на антивоенных акциях в России, по данным "ОВД-Инфо", были задержаны почти 15 тысяч человек. В основном протесты проходят по воскресеньям в десятках городов. Многие их участники подвергаются административным арестам и штрафам.