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Грани времени

Путин уничтожает экономику России. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Владимир Путин, коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 9-й недели 2022 года

Назад в 90-e? Что происходит с экономикой России из-за санкций и военной операции Путина в Украине? Насколько были готовы к таким шоковым изменениям финансовые власти государства? Насколько они смогли просчитать существующие риски?

На десятый день войны считавшееся абсолютным военное превосходство российских вооруженных сил над украинскими так и не привело к успеху "специальной военной операции". Почему у Москвы не получился блицкриг?

Путин подписал новые поправки в Уголовный кодекс о лишении свободы до 15 лет за "фейки о российской армии". "Дождь" заблокирован, "Эхо" ликвидировано. Почему власть решила ввести в стране военную цензуру?

Пожар на Запорожской АЭС после обстрелов со стороны российских войск. Гарантирует ли Москва безопасность атомных станций в Украине, которые находятся под ее контролем?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с писателем Виктором Шендеровичем, политиком Геннадием Гудковым, инженером-физиком и экспертом Российского социально-экологического союза Андреем Ожаровским, математиком и публицистом Андреем Пионтковским и белорусским политиком Павлом Латушко.

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