Всем сдать валюту! И в очередь за "синей птицей"

В четверг, 3 марта, курс доллара обновил исторический максимум: цена приблизилась к 118 рублям. Европейская валюта взлетела к 125 рублям. Рынок акций с прошлой недели так и не работает. В Лондоне цена на бумаги торгующихся там российских эмитентов практически обнулилась.

Международные рейтинговые агентства отправили суверенный рейтинг России в "мусорную корзину". Агентство Moody’s, например, понизило долгосрочный рейтинг сразу на шесть ступеней. Хотя по большому счету сейчас это уже не более чем формальность. После того как США расширили санкции практически на весь российский госдолг, покупателей на российские долговые бумаги в мире не осталось – только продавцы.

Никакие "костыли" и "подпорки" начавшегося разрушения российской экономики не остановят

Попытки правительства и Центрального банка стабилизировать ситуацию, остановить "бегство вкладчиков" и опустошение ими валютных счетов пока приносят более чем скромные результаты. Крупнейшие российские банки подняли ставки по депозитам до 21% в рублях и до 8% в долларах. Однако чистый отток денег со счетов продолжается.

Судя по всему, правительство считает, что сейчас критически важно решить две задачи. Во-первых, не допустить, чтобы гигантские объемы наличных рублей вылились на потребительский рынок, породив тотальный дефицит и вал гиперинфляции. А во-вторых, консолидировать в руках государства максимальное количество валюты, чтобы обеспечить импорт жизненно-важных продуктов того, что еще можно получить из Китая для обеспечения работы оборонных заводов.

Отсюда и широкий список валютных ограничений. Обязательная продажа валютной выручки, как оказалось, касается не только экспортеров. "Сдавать валюту" должны все, кто получает деньги от нерезидентов, включая профессоров и аспирантов, чьи исследования финансируются грантами иностранных университетов.

При этом, похоже, чиновники за авральным решением сиюминутных задач совершенно не осознают, что никакие "костыли" и "подпорки" начавшегося разрушения российской экономики не остановят. Сейчас, когда на складах импортеров остались какие-то запасы, это еще не очевидно. Но совсем скоро и до правительства дойдет, что даже наличие валюты вовсе не означает, что на нее можно будет что-то купить и ввезти в Россию.

Несовместимые с нормальным функционированием экономики ограничения международное сообщество ввело вовсе не в финансовом секторе, а в виде запретов на поставки в Россию тех или иных товаров. Еще на прошлой неделе стало ясно, что в технологическом плане нас отбросят как минимум на 30 лет назад – в начало 1990-х. Причем если тогда еще была хоть какая-то надежда на то, что мы кого-то догоним и насытим потребительский рынок хотя бы за счет импорта, сейчас тенденции ровно противоположные.

Налаживать внутреннее производство будет просто некому

Официальные запреты США, Евросоюза, Великобритании, Канады, Японии, Австралии, других стран на поставки в Россию тех или иных категорий товаров или технологий стали только первоначальным импульсом. С начала этой недели частные производители с "именами" и без того один за другим закрывают в России свои фирменные магазины и отказываются от работы с российскими партнерами. И речь не о суперсовременных компьютерах или гаджетах. Одежда и обувь H&M, кроссовки Nike, конструкторы Lego, пиво Staropramen. Уже сейчас в списке более полусотни компаний, и он каждый час пополняется.

И россияне, которые всегда отличались чрезвычайно рациональным финансовым и потребительским поведением, прекрасно понимают, что происходит. Буквально вчера за мой Duster 2017 года, правый бок которого протаранил новенький Lexus, предложили два миллиона рублей. И это в два с лишним раза больше тех денег, что я оставил в свое время в автосалоне за только что сошедший с конвейера автомобиль.

А самая большая трагедия в том, что даже в среднесрочной перспективе вернуть себе даже сегодняшние уровень и качество жизни будет невозможно. Все "шапкозакидательские" разговоры об импортозамещении – это не более чем пустое сотрясение воздуха. Налаживать внутреннее производство будет просто некому. Средний класс – те, кто в состоянии хоть что-то организовать или придумать, – бегут из страны, спасая детей. Летят через Стамбул, Баку, Тель-Авив, Ереван, Ташкент, Бишкек, прорываются по суше в Прибалтику. Куда угодно, только из России.

Остаются пенсионеры, которые очень хорошо помнят молодость с фиксированными ценами, очередями за "синей птицей" – "небритыми" курами, мешковатыми штанами фабрики "Большевичка" и негнущимися ботами фабрики "Скороход". Вот только никакой гордости за великую Победу, которая помогала терпеть все это, не будет. Будет только острый разъедающий стыд за причастность к военным преступлениям.