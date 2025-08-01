Президент России Владимир Путин на встрече с авторитарным лидером Беларуси Александром Лукашенко на Валааме заявил, что "в целом положительно" оценивает переговоры с Украиной в Стамбуле.

"Как можно не положительно оценивать то, что сотни людей возвратились на родину. Мы из гуманитарных соображений передали тысячи тел погибших украинских солдат, получили в ответ несколько десятков наших", – сказал Путин. По его мнению, разочарования в переговорах "возникают от избыточных ожиданий".

Президент Украины Владимир Зеленский предложил России "перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к уровню разговора лидеров". " Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Нужна готовность России", – написал он в своем телеграм-канале.

Зеленский добавил, что Киев поддерживает усилия Трампа по достижению мира и "слышит заявления из России". "Если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытки выиграть еще время для войны и отсрочку санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время", – заявил украинский президент.

Путин также обвинил Украину в завышении числа детей, вывезенных в Россию. Во время второго раунда переговоров в Стамбуле украинская делегация передала российской список украинских детей, вывезенных с территории Украины или удерживаемых в контролируемых Россией регионах. В списке были сотни имен.

Ранее "Вёрстка" и "Важные истории" писали, что сотни детей, которых вывезли из Донбасса в Россию, застряли в российской сиротской системе. Журналисты нашли в федеральной сиротской базе 285 анкет таких детей и подтвердили личность каждого ребенка.

Президент России также вслед за Минобороны сообщил о взятии города Часов Яр Донецкой области. "Мы уже слышали, что это не соответствует действительности – я могу вас заверить, что это полностью соответствует действительности", – сказал Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал дезинформацией сообщение Минобороны России о взятии города. На карте украинского проекта DeepState, который отслеживает изменения линии фронта, значительная часть территории города обозначена как "серая зона" без устойчивого контроля одной из сторон. Часть города под контролем России.

Кроме того, на встрече с Лукашенко Путин объявил, что в России произвели первый серийный комплекс "Орешник" и уже поставили его в войска, а также планируют передать "Орешник" в Беларусь. Подтверждения этой информации нет.