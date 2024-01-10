"Новый символ протеста". Соцсети об очередном аресте за носок

Солиста группы "Щенки" Максима Тесли (Моисеева) задержали после выступления в петербургском клубе в обнаженном виде – музыкант вышел на сцену с носком на пенисе, но в какой-то момент он сполз.

Певца арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство, однако этим дело может не кончиться: общественник Виталий Бородин потребовал, чтобы прокуратура проверила Тесли на пропаганду ЛГБТ. Такая же проверка грозит рэперу Vacio, который отбывает уже второй срок за поход в подобном наряде на "голую вечеринку". Обоим исполнителям после ареста вручили повестки в военкомат.

Любое появление голого мужчины в носке воспринимается как пропаганда ЛГБТ

История "второго носка" вызвала очередную волну саркастических комментариев в соцсетях. Многие задаются вопросом, при чем здесь ЛГБТ и почему государство так рьяно взялось за преследование голых мужчин.

Николай Подосокорский

Вообще похоже на экстремальный флешмоб эльфов-домовиков. Только те получали за носок свободу, а эти – аресты, штрафы и повестки от военкомата.

Кирилл Шулика

Все, теперь носок на письке – страшная антигосударственная деятельность.

Сталингулаг

Самая отмороженная и знаменитая ОПГ "х** в носке", их боялись все.

Максим Дбар

Судя по новостям, любое появление голого мужчины в носке воспринимается, как пропаганда ЛГБТ. Уже второго под эту статью подводят.

Я, вот, решительно не понимаю этого феномена. Почему нелепый вид голого мужика с носком на члене по мнению властей вызывает у окружающих непреодолимое желание стать геем, лесбиянкой или в крайнем случае сменить пол?

Хочется сказать, что, во-первых, какие-то очень нестойкие у вас гетеросексуальные принципы, а во-вторых, вы как посещаете бани, спортивные раздевалки и бассейны с пляжами? Или это каждый раз с риском для ориентации?

Сталина Гуревич

Слушайте, ну если Бородин голое мужское тело считает пропагандой ЛГБТ, это для него так себе звоночек: меня, например, голые бабы не возбуждают и к смене ориентации не подталкивают.

Алина Витухновская

Вам там что, носков недодали?

Апофеозом диктатуры стало вооруженное до зубов государство, в полном составе бегающее за голыми юношами, дефилирующими в одном носке. Вам там что, носков недодали?

Игорь Эйдман

Такое ощущение, что власть в России захватили латентные гомосексуалы, вытеснившие свою природную ориентацию и ставшие гомофобами. Только они могут воспринимать демонстрацию голого мужского тела, член в носке как пропаганду ЛГБТ. Увидели голого мужика, возбудились, испугались собственных желаний, решили, что их соблазняют, пропагандируют вступить в гомосексуальные отношения, разозлились – обидно же, очень хочется, а нельзя – обвинили голого в гейпропаганде.

У натурала мужская нагота никакой ассоциации с ЛГБТ вызвать не может. Но они "вытесненцы"-невротики.

Кроме шуток, обостренный, патологический интерес Путина к гейтематике, раньше выражавшийся в навязчивых шуточках, а сейчас формирующий государственную политику, выдаёт в нём человека, вытеснившего свою природную гомосексуальность и ставшего гомофобом.

Василина Орлова

А вообще носки-то можно теперь носить?

Криминализация носков продолжается. Нельзя носить носки на члене на частной вечеринке, нельзя на концерте, который по определению должен быть эпатажным.

А вообще носки-то можно теперь носить? Или это тоже на грани оскорбления нежных чувств участников "СВО" и их поддерживающих? Можно ли теперь презервативами пользоваться, или это посягательство на основы государства?

Кирилл Гончаров

Такими темпами символом сопротивления архаике станет носок.

Представьте миллион человек в центре Москвы с носком на одном месте. Вы этого хотите?

Иван Преображенский

Связь между носками на причинном месте, традиционными ценностями и милитаризмом в России проходит через 23 февраля.

Все знают, что в этот день мужики, обреченные Путиным превратиться в защитников отечества (то есть в черные мешки, груз-200) получают от своих жен и матерей символический дар – носки.

Они могут попробовать нахую крутить эти носки (и путинскую войну) – и угодить в тюрьму за "пропаганду ЛГБТ", что бы этот бред ни значил. Одевая фаллос в носок, таким образом, мужчина путинской России говорит, что на этом самом месте крутил 23 февраля и идею стать мертвым защитником путинского отечества.

Или можно напялить носки на ноги и побрести на фронт, в качестве пушечного мяса.

Так что вы зря удивляетесь такому высокому значению носка в символической шкале путинизма.

Блогерам вспомнился и флешмоб с гигантскими членами из снега, прокатившийся по России месяцем ранее.

Комментаторы вспоминают другие эпатажные выступления музыкантов и требуют отпустить солиста "Щенков".

Анатолий Несмиян

По поводу очередного ареста очередного исполнителя за носок на интересном месте можно только пожать плечами. Есть профессии, где эпатаж – часть образа. Артист или тот же депутат, к примеру. Не хотите – не смотрите, делов-то…

Ходить строем в уставной форме одежды – это армия и зона. Попытка всё население загнать в рамки Устава внутренней службы выглядит несколько нелепо. А уж пришить гей-пропаганду – так вообще за гранью здравого смысла.

Зачем казаться большими кретинами, чем вы есть на самом деле?

Когда стоящие одной ногой в могиле престарелые моралисты, сами ураганившие по молодости почище нынешних, начинают читать нравственные коаны молодым – это явный идиотизм, и уж тем более применение к ним статей УК и Административного кодекса.

Интересно, как быстро в России посадили бы Фредди Меркьюри? Или того же Тилля Линдеманна? Зачем казаться большими кретинами, чем вы есть на самом деле, решительно непонятно.

ПС. Кстати, первооткрывателями стиля "носок на интересном месте" были музыканты Ред Хот Чили Пепперс. Это так, для справки. После них таким образом импровизировало огромное число людей в самых разных странах, и только у нас вдруг стареющие девственники озаботились облико морале.

Константин Калачев

Рок-звезда София Уриста во время концерта помочилась на лицо фанату.

Оззи Осборн во время концерта откусил голову летучей мыши.

Во время гастрольного тура "Sex Pistoles" по США в 1978 году в Техасе Сид Вишес посреди выступления прям в микрофон заявил – "Все ковбои — геи!".

За это яростные фанаты сломали ему нос, но сцену группа не покинула. Вишес достал нож и демонстративно написал на своей груди – "Почините меня".

Самые яркий концерт рок-группы "The Doors" состоялся в 1969 году в Майями. Сразу же после выхода на сцену Моррисон начал оскорблять зрителей. И на одной выходке музыкант решил не останавливаться. Во время исполнения хита "Light My Fire" Джим разделся и с криком "выпустим на свободу короля-ящера" продемонстрировал зрителям свой половой орган. Сохранилось видеозапись задержания музыканта.

Но его однако тут же отпустили.

Игги Поп, выступавший с обнаженным торсом, резал себе грудь бритвой, не стеснялся извергать рвоту прямо на глазах у зрителей и бегал по сцене с расстегнутой ширинкой брюк.

В России во время исполнения песни "Bück dich" из альбома "Sehnsucht" вокалист группы "Рамштайн" Тилль Линдеман изображал половой акт с клавишником Кристианом Лоренцом.

Всё это рок-н-ролл!

Отпустите солиста группы "Щенки".

Парень просто делал свою работу.

асебия

Увы, сегодня многие из нас находятся в заложниках у эпохи свинца и репрессий, которая убивает невинных, сажает несогласных и даёт политический рупор тем, кого бы лучше никогда и не слышать.

Это очередной кирпич в позорной стене российского мракобесия

Для некоторой части нашего издательства творчество группы "Щенки" и проекта "Он юн" является вопиющим оскорблением эстетических чувств, но, к сожалению, сейчас не время для подобных разногласий.



Административный арест Максима Тесли (и грозящая ему уголовка) – это очередной кирпич в позорной стене российского мракобесия и цензуры, которую выстраивают профессиональные доносчики в обнимку с властью.



Желаем свободы Максиму и всем тем, кто попал под обезумевший каток российского "правосудия", – от Алексея Навального до рэпера Vacio.

На суде Максим Тесли сказал, что сожалеет о случившемся, но то, как он это сделал, допускает разные толкования.

Олег Пшеничный

"Было. Сожалею. Это случилось нечаянно. Я не думал, что этот носок спадет...."

Максим Моисеев, эстрадный артист.

Александр Плющев

Максим Тесли выразил сожаление, но не тем, что вышел в одном носке, а в том, что носок упал.

Публичные извинения и имитации раскаяния за "аморальное" поведение, раньше практиковавшиеся разве что в Чечне, стали сейчас в России общей практикой. Накануне прогремела история с попыткой владельца клуба "Мутабор" откупиться от преследования за "голую вечеринку", подарив РПЦ сомнительные "мощи святого Николая" – впрочем, если предположить, что святой действительно существовал и это действительно его мощи, ситуация становится еще гротескнее, отмечают в Сети.

Сегодня стало известно, что к главе РПЦ воззвал и арестованный раньше певец Шарлот.

Александр Невзоров

Шарлота в РФ надо было встретить не ментами и шваброй, а ротой почетного караула и другими пипидастрами.

Местный митрополит с букетом белых кувалд толкнул бы речь о "возвращении блудного сына".

На такой театр клюнул бы целый косяк релокантов.

Кается парнишка совершенно зря. Этот режим не умеет прощать

Получилась бы оглушительная пиар-акция "обратно в родной концлагерь".

А вот высосав из шоу максимальный эффект, всех возвращенцев можно было бы посадить чуть позже.

Теперь шанс упущен. Соблазн "расправиться сразу и по полной" даже над самым мелким дурачком оказался сильнее.

Публично кается парнишка совершенно зря. Этот режим не умеет прощать и все равно впаяет ему срок или окопы.

Марат Гельман

Поверить в такое еще вчера было невозможно:

Певец Эдуард Шарлот написал письмо патриарху Кириллу, в котором признал, "что его поступок был ошибкой" и "выразил глубокие извинения", в письме Шарлот также сообщил, что "активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать", но для этого просит выпустить его на волю.

Будут ли требовать извинения от художников? Мне кажется, если обстоятельства не позволяют уехать, надо искать другую профессию ВСЕМ.

Художников пока почему-то не трогают, зато извинения вынужден был принести популярный (почти 7 млн подписчиков в инстаграме) "инфобизнесмен" Сергей Косенко – многих возмутило видео, в котором он бросает в сугроб своего двухмесячного сына.

Косенко сначала утверждал, что бросил в сугроб куклу, а потом стал отстаивать версию, что это просто видеомонтаж. Но скандалом сразу заинтересовались профессиональные борцы за нравственность, и теперь он грозит затянуться не меньше, чем история с "голой вечеринкой". Глава СК РФ Александр Бастрыкин приказал возбудить на блогера уголовное дело, другие чиновники угрожают ему обращением в опеку и финансовыми проверками.

Сталингулаг

Эпоха тотального хайпа и лицемерия: одни заводят детей, чтобы делать контент, другие делают вид, что упасть в сугроб – это самое страшное, что ждёт ребёнка в этом мире.

Алексей Беляков

Таких мутаборов будет все больше, надо чем-то народ отвлекать

А у нас тут очередной мутабор. Один модный блогер и коуч бросил крошку-сына в сугроб в Куршевеле. О чем разместил свой видос.

Начался страшный шум, теперь делом занялся лично Бастрыкин, поручил открыть дело и проверить налоги снежного коуча.

И таких мутаборов будет все больше, надо чем-то народ отвлекать и канализировать его недовольство.

Кирилл Гончаров

Какой-то идиот-блогер бросил двухмесячного ребенка в снег. Надеюсь, с ребенком все в порядке. Реакция общества – под стать ситуации, но наш человек– увлекается до крайностей. Теперь чтобы защитить ребенка – предлагают оставить его без отца. Ну такое...

Я думаю, тупой богач все понял и больше так не будет.

Эта история вызвала недоумение даже у провластных комментаторов.

Евгений Попов

А у СК других дел больше нет?

Героиня Татлера

А можно уже как-то разорвать порочный круг, когда блогеры делают хайп и деньги на какой-то чуши, а депутаты (и Мизулина, которая даже не депутат) — делают хайп и карьеры на блогерах?

Нет, если круг разорвать нельзя, то можно хотя бы замкнуть их друг на друге, чтобы нормальных людей это никак не касалось? Даже в формате новостей не касалось чтобы!

Тем временем новостные ленты свидетельствуют, что бросание младенцев в сугроб – воистину демократическое развлечение, доступное не только инфобизнесменам с миллионами подписчиков.

Пульхерия Ананасовна

В Екатеринбурге пьяный отец поругался с женой и выбросил годовалую дочь из окна пятого этажа. После этого оба забыли про ребенка и веселились несколько дней. Девочка провалялась в сугробе около дома четыре дня. Ну ладно, два пьяных деграданта. Но дом многоквартирный, и что, все ходили несколько дней мимо ребенка в сугробе?