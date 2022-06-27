Путин поедет за границу впервые с начала войны

Зарубежные лидеры примут президента России Владимира Путина на своей территории впервые после его объявления о вторжении в Украину. На этой неделе глава государства посетит Таджикистан и Туркменистан. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на личного корреспондента Путина.

В Душанбе переговоры с Путиным проведёт президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Затем президент России поедет в Ашхабад на Каспийский саммит с участием лидеров Азербайджана, Казахстана, Ирана и Туркменистана. Состоятся ли на полях саммита двусторонние встречи с Путиным неизвестно – его пресс-секретарь Дмитрий Песков ушёл от ответа на этот вопрос.

Ранее сообщалось, что Путин планирует посетить Беларусь в конце июня, чтобы встретиться с Александром Лукашенко на Форуме регионов Союзного государства в Гродно. Однако позже стало известно, что встреча состоится в формате видеоконференции.