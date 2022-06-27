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Путин поедет за границу впервые с начала войны

Путин, Рахмон и Лукашенко, июнь 2019 года

Зарубежные лидеры примут президента России Владимира Путина на своей территории впервые после его объявления о вторжении в Украину. На этой неделе глава государства посетит Таджикистан и Туркменистан. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на личного корреспондента Путина.

В Душанбе переговоры с Путиным проведёт президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Затем президент России поедет в Ашхабад на Каспийский саммит с участием лидеров Азербайджана, Казахстана, Ирана и Туркменистана. Состоятся ли на полях саммита двусторонние встречи с Путиным неизвестно – его пресс-секретарь Дмитрий Песков ушёл от ответа на этот вопрос.

Ранее сообщалось, что Путин планирует посетить Беларусь в конце июня, чтобы встретиться с Александром Лукашенко на Форуме регионов Союзного государства в Гродно. Однако позже стало известно, что встреча состоится в формате видеоконференции.

  • Ряд стран, в том числе США и Канада, запретили въезд Владимиру Путину на свою территорию после его объявления о вторжении в Украину.
  • Президент Индонезии Джоко Видодо не стал отменять приглашение Путина на саммит "большой двадцатки" (G20), который состоится на острове Бали в ноябре 2022 года, но пригласил на встречу G20 президента Украины Владимира Зеленского. Из-за возможного присутствия президента России состав участников саммита под вопросом. Формат участия Путина в саммите ещё не определён.
  • Президент Индонезии планирует встретиться с Путиным в Москве 30 июня по возвращении последнего из Туркменистана.

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