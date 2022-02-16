Все идет по "плану Путина"?

Вопреки ряду предсказаний 16 февраля война России с Украиной не началась. Россия сообщает о выводе войск из районов "учений".

Владимир Путин сообщил: "Как Россия будет действовать дальше. По плану. А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить, как она будет складываться, реальная обстановка? Пока никто."

Одни комментаторы делают вывод, что угрозы вторжения в Украину не было: был блеф. Другие считают, что на Владимира Путина подействовали суровые предупреждения президента США Джо Байдена о грядущих санкциях, челночная дипломатия канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона, продемонстрированное единство членов НАТО. Есть и версия о том, что Кремль добился свего: достаточно переключил внимание от внутренних репрессий в стране, от процесса над Алексеем Навальным, который начался 15 февраля в Покрове.

Полуразрядку украинского кризиса и суд над Навальным обсуждают журналист Матвей Ганапольский, политик Леонид Гозман, американский политолог Андрей Коробков.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы "Лицом к событию" 16 февраля в 19:05