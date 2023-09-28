Путин встретился с Кадыровым, одобрив строительство мечети в Москве

Президент России Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым - спустя несколько дней после того, как региональный руководитель опубликовал видео насилия над 19-летним Никитой Журавелем, арестованным по подозрению в сожжении Корана, со стороны своего 15-летнего сына Адама.

О подробностях встречи Кадыров-старший рассказал в своём телеграм-канале, не сообщив при этом, обсуждались ли на ней действия его сына. Также об этом не сообщили федеральные СМИ.

Вместо этого глава Чечни рассказал, что Путин одобрил идею построить мечеть на окраине Москвы, в районе Южное Бутово, на улице, которая названа в честь отца Рамзана Кадырова - первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова.

Кроме этого, со слов главы Чечни, он обсудил с Путиным "социально-экономическую обстановку" в регионе и участие чеченских вооружённых подразделений в войне в Украине. Как написал Кадыров, президент России отметил их успехи "и решительный настрой в выполнении поставленных задач".

Ранее в сети распространялась информация, что Кадыров находится в коме. Украинская разведка утверждала, что Кадыров в критическом состоянии. Чеченский лидер это отвергал.

Видео сожжения Корана в Волгограде появилось в соцсетях 19 мая. Через два дня правоохранительные органы отчитались о задержании местного жителя, уроженца Украины Никиты Журавеля, работавшего доставщиком еды. Известно, что он переехал в Волгоград из аннексированного Крыма. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал передать дело Журавеля в Чечню. Вскоре 19-летнего подростка доставили в Грозный, где его встретили призывом к "народному суду". Представители российских властей заявили, что после вынесения приговора Журавель будет отбывать наказание в Чечне - хотя формально суд ещё не вынес обвинительный приговор в виде лишения свободы.

16 августа уполномоченный по правам человека в Чечне заявил, что Журавель рассказал ему об избиении 15-летним сыном Рамзана Кадырова Адамом. Представители правоохранительных органов никак не отреагировали на это и не объяснили, как постороннее лицо могло попасть в СИЗО и избить арестованного. Рамзан Кадыров до недавнего времени также не комментировал произошедшее, но 25 сентября глава Чечни опубликовал в сети видео избиения, публично одобрив действия своего сына. "Побил и правильно сделал", - написал Кадыров о поступке Адама, добавив, что гордится им.

После появления ролика ни государственные СМИ, ни официальные представители российских правоохранительных органов не комментировали действия Адама Кадырова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для журналистов и вовсе попросил не говорить с ним об инциденте, а на уточняющий вопрос, почему он не будет давать комментарий, Песков ответил: "Не хочу". Ряд правозащитников заявили о намерении направить в прокуратуру и Следственный комитет заявления о проверке действий Кадырова-младшего на предмет нарушения российского законодательства. Никаких проверок по факту избиения Никиты Журавеля на данный момент не проводится.

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