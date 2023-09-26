Государство на коленях перед Кадыровым

Мальчик Рамзана избивает заключенного, Рамзан гордится сыном, а тем, кому не нравится, что мальчик бьет заключенного, он недвусмысленно угрожает. А поскольку даже видным государственным деятелям не нравится, что мальчик бьет заключенного, он угрожает государству в целом. И государство конечно отступит. Оно боится Рамзана. Вместе с его мальчиками. О том, как Рамзан Кадыров строит Россию в жаргонном смысле этого слова - общественный деятель Муса Ломаев, врач-психиатр Борис Херсонский, журналист Максим Гликин, военный эксперт Алексей Мельник. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

Видеоверсия программы