Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 21 февраля

Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин в послании сделает акцент "на текущей

ситуации", в том числе в экономике и социальной сфере.

21 февраля прошлого года Путин объявил о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". Спустя три дня началось широкомасштабное российское вторжение в Украину.

В прошлом году Путин не выступал с посланием - при том, что Конституция предусматривает, что оно должно быть ежегодным. В Кремле не видят в этом проблемы, указывая на то, что в 2017 году послания тоже не было.