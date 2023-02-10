РБК: Кремль планирует митинг-концерт перед годовщиной войны

В Кремле запланировали на 22 февраля митинг-концерт, в котором, как ожидается, примет участие президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника. Наиболее вероятное место проведения мероприятия - Лужники.

Последний раз Путин выступал в Лужниках 18 марта через три недели после начала войны против Украины 18 марта. Шоу было приурочено восьмилетию аннексии Крыма.

По словам одного из источников, митинг-концерт 22 февраля может рассматриваться как своего рода "продолжение" послания президента Федеральному собранию, которое анонсировалось СМИ на 21 февраля. Кремль пока эту дату не подтверждал.

Источник РИА Новости в парламенте также сообщил , что на 22 февраля в Лужниках запланирован митинг-концерт на 200 тысяч человек с участием Путина.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал РБК, что ему "пока нечего сказать" о мероприятии в Лужниках.

Один из собеседников РБК отметил, что в этом году послание президента хотят провести максимально близко к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.