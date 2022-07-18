"Путин задабривает Бога". Блогеры о передаче "Троицы" РПЦ

В воскресенье стало известно, что Третьяковская галерея временно передала Русской православной церкви, возможно, самое ценное произведение русского искусства — икону "Троица" Андрея Рублёва.

Икона два дня будет находиться в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде, где пройдут торжества по поводу 600-летия обретения мощей святого Сергия Радонежского.

РПЦ уже пыталась получить у Третьяковки "Троицу", но галерея решительно отказывалась передавать её в храм, объясняя это тем, что в результате транспортировки и экспозиции вне музейного помещения иконе может быть нанесён непоправимый ущерб.

Дмитрий Колезев

Главный культурно-религиозный скандал дня — вывоз иконы «Святая Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру. Против вывоза категорически возражали искусствоведы и реставраторы, опасавшиеся, что перевозка может иметь для древней иконы необратимые последствия. При транспортировке и демонстрации в храме нельзя будет соблюсти режим температуры и влажности, необходимый для сохранности «Троицы».



РПЦ много лет просила вернуть эту икону, которая до 1918 года находилась в лавре, но в прежние годы музейщикам удавалось настоять на своем. Сейчас, видимо, времена изменились — идет война, нужны воодушевляющие символы, так что древнюю икону решили переместить из музея в храм. Разрешение на это дал Минкульт, несмотря на возражения Третьяковской галереи. А Минкульту приказали из Кремля.



Икону перемещают в храм не постоянно, а временно — на два дня, пока будут идти богослужения, посвященные 600-летию обретения мощей Сергея Радонежского.



Икона надолго покидала Третьякову в 1941 году, когда ее эвакуировали в Новосибирск (вернули в 1945-м). В 2007 году икону возили в здание галереи на Крымском валу, и тогда произошло смещение проблемного куска доски.



Вообще, как пишет Википедия, вернуть икону РПЦ хотел еще Борис Ельцин. Но академик Валентин Янин тогда смог переубедить Ельцина и сохранить икону в Третьяковке. Пока о передачи иконы РПЦ речи не идет, но будем наблюдать за сюжетом.

Егор Сковорода

«Троицу» Рублева все же передали РПЦ — и вывезли на три дня в Троице-Сергиеву лавру

Очень злит это и дико грустно, кажется, очень многое говорит о времени эта история. Когда в 2008 году Церковь попыталась заполучить «Троицу» для богослужений (при том что кроме хрупкого оригинала есть хорошие списки, которые не так опасно перемещать в храм), был огромный скандал, дикие споры и в итоге икону XV века не стали никуда увозить из Третьяковки.

В 2022 году все иначе. В мае, на третий месяц войны, РПЦ снова начала подбивать клинья — хотели получить икону на праздник Троицы, совпавший с Днем России. Понятно, очень важный символизм для церковных чиновников, которые во всем поддакивают власти, даже в убийствах людей в Украине. Но тогда не вышло — музейщики, ученые и реставраторы всеми силами пытались объяснить, что перевозка иконы в храм на службу может быть для нее губительна (но все это очень тихо и без публичности — тоже показатель времени).

Но к середине июля РПЦ договорилась с властью и Минкульт по сути дал приказ Третьяковке, так что сегодня поздним вечером «Троицу» вывезли из Третьяковской галереи и сейчас уже привезли в монастырь.

Андрей Пивоваров

«Троицу» Рублёва увезли из Третьяковской галереи на торжественные богослужения в Троицком соборе. Реставраторы и искусствоведы предупреждали, что перемещение иконы из музейных условий может её испортить.

Но чтобы угодить РПЦ, экспертов проигнорировали. Подумаешь, шедевр XV века.

Представители арт-сообщества действительно очень недовольны.

Художник Иван Григорьев

Вот вам всё не нравится, а Россия-то чудесным образом исцеляется от всех болезней.

Хотя бы, вот, главное наше сокровище -- икона Троицы. Уже сто лет назад все знали, что она на ладан, простите, дышит.

Трещина трескается, живопись осыпается, и не то что, упаси Господи, трогать, смотреть на неё надо осторожно, чтоб она не превратилась из памятника материального в памятник нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

И что вы думаете? Стоило только нам встать с колен, бросить вызов бездуховному Западу, так и всё у нас само собой наладилось и зацвело.

Троица самопочинилась и вчера вечером поехала на экскурсию в Загорск, потому что ей сто лет стоять на одном месте тоже надоело и нужно движение, как всему живому.

Искусствоведы, учёные всякие и прочая пятая колонна, конечно, отпускать её не хотели, два месяца, говорят, артачились. Но ничего, как говорится, победили нацистов, победим и специалистов, пришлось им заткнуться.

И вы только подумайте, если так пойдёт, сколько перспектив новых откроется у нас. Сколько всего будет можно, чего раньше было нельзя!

Вот такие дела, а вы всё недовольны чем-то.

Искусствовед Ксения Коробейникова

в обсуждении «Троицы» замылился главный вопрос. Кто причастен к тому, что в одночасье произошёл крах давно подшатанных музейных авторитета и суверенитета, а главный памятник русского искусства вопреки запрету специалистов покинул стены галереи?

Инициировала акцию РПЦ. Администрация президента и правительство ее одобрили. Минкульт все скоординировал. А роль Третьяковки сводится к повиновению? Нам пытаются это внушить. Давайте обратимя к юридической стороне вопроса. Она такова, что ни одно ведомство в РФ не имеет права по закону спускать в музеи приказы по выдаче предметов. Достаточно изучить положение о Минкульте и регламент документооборота в госучреждениях. Дело «Троицы» — не исключение.

В этом случае, как и в остальных была стандартная процедура. Галерея как учреждение, которому произведение передано на хранение, собрала предписанный учредителем (Минкультом) пакет документов — не одно письмо — и направила его в ведомство. Чиновники должны были в срок до 60 дней все рассмотреть и вынести решение. Так и произошло: от от лица учредителя подписал разрешение на запрошенную галереей временную выдачу «Троицы» первый замминистра Сергей Обрывалин. То есть Минкульт не спустил одиозный приказ «вниз», а выполнил установленную законом процедуру, инициированную Третьяковкой.

По случайным обстоятельствам директор галереи Зельфира Трегулова снова в критический момент отсутствовала на рабочем месте — как это уже было с выставками Гриши Брускина и «Выход в красную дверь». Сейчас она в отпуске (не в командировке), и надеюсь, не в бункере без связи. Де-юре все решал ее зам по строительству Ринат Шигапов, ставший временно ио. Но он мог ничего не подписывать. Тем более, это был не приказ, а формальный документ. Проверка на прочность и наличие ценностей, так сказать. Про них, впрочем, после закрытия упомянутых выставок все понятно.

Не понимаю, что имеют в виду коллеги из Третьяковки (которым спасибо, что впервые за долгое время решили прокомментировать кризисный кейс), говоря (https://t.me/GT_Gallery/1948) про «руководство РПЦ». У них его нет. И даже если бы было, мы живем в светском государстве. Что заставило начальство галереи пойти на нарушение фундаментальных музейных основ, остаётся гадать. Ведь никто не держал перед ними дуло пистолета?! Максимум, что грозило, — прекращение контракта. Хотя

для людей, живущих карьерами, наверное, это первостепенно.

Мне сколь угодно могут пытаться рассказать, что Трегулова: 1) все знала и специально ушла в отпуск, чтобы снять с себя ответственность и выйти чистой из воды; 2) не умеет реагировать, потому что всегда была в замах и при Ольге Голодец в этом не было необходимости; 3) неофициально одобрила создание «капсулы» и перевозку компанией «Арт-курьер», потому что работала в ней и связана с ней; 4) со времён работы в комбинате имени Вучетича усвоила, что кресло не качается, когда не высовываешься... Все это не должно никого волновать, пока не доказано. Волновать может только то, что — вчера, 16 июля Зельфира Трегулова предала первую заповедь музейщика и профессию.

Искусствовед Оксана Санжарова

Несколько лет назад "Троицу" чудом удалось уберечь от этого таскания туда-сюда, потому что это кому-то взбрело в голову. Но сейчас это взбрело в одну там голову, которой никто не указ.

Она же даже не чудотворная. Это просто великое произведение искусства. Они бы ещё с Мадонной Бенуа пошли с Богом договариваться. Хотя зачем я им подаю идеи.

Искусствовед Александра Клюкина

На богослужение вопреки всем протестам реставраторов и хранителей забрали в маленький (читай душный и плохо проветриваемый) храм Лавры «Троицу» Рублева. Переговоры велись с мая и сделали это несмотря на объяснение, что такие изменения температуры опасны иконе, которой уже 700 лет.

Им это не важно. Я бы хотела бы увидеть, как вдруг «Троица» превратилась у них на глазах в «Чёрный квадрат», а ангелы забрали чашу и улетели обратно



Набожные "патриоты" ничего не боятся и приветствуют передачу иконы Церкви в самых решительных выражениях.

Антон Красовский

«Предала». «Основы». «Музейный суверенитет».

Как же за%бали эти вечно воющие интеллигентные бабы. Когда ж вы подохнете уже все?!

На день главную церковную реликвию, конфискованную кстати у Церкви, отдали на грандиозную великую службу.

На один день!

И тут же повылазило все это надменное бл@дье!

Х&й вам, а не галереи!

Егор Холмогоров

Мало что так выводит меня из себя, как то, когда люди не верующие в Троицу читают верующим назидания о том, как поступать с "Троицей".

Более убоги только русофобы, которые читают русским националистам морали на тему того, как нам правильно заниматься русским национализмом.

Функционер Единой России Эрнест Макаренко

«Троицу» преподобного Андрея Рублева впервые после 1917 года привезли в Троице-Сергиеву Лавру.

Икона будет находиться в Лавре два дня во время праздничных богослужений в честь 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского.

Образ Святой Троицы написан специально для Троицкого собора. После революции 1917 года икону передали на реставрацию, а в 1929 году — на хранение в Третьяковскую галерею.

Хотя место иконы - только в храме.

О том, что настоящее место иконы в храме, пишут не только известные блогеры-"патриоты", но и обычно не разделяющий их взгляды Иван Давыдов

Когда-то я пережил настоящее потрясение, когда прочел, что рублевскую «Троицу» - такую, какой мы ее знаем, русские люди увидели только в 1919 году.

Олифа за сто лет темнеет так, что разобрать рисунок на доске становится почти невозможно. «Троица» - не исключение. Она живет долго, ее записывали, «улучшали», превратили в довольно посредственную икону (хотя помнили, конечно, что это Рублев, чтили имя святого художника).

Более или менее толково реставрировать научились к концу XIX века. Но Церковь не особенно охотно подпускала реставраторов к святыням. И только после октябрьского переворота группа специалистов во главе с графом Юрием Олсуфьевым открыла «Троицу». Показала людям, какая она на самом деле.

Олсуфьева потом большевики, конечно, убили. Лежит на Бутовском полигоне.

Это все очевидно, вроде бы, но это все не укладывается в голове. Кажется, она была всегда. Дело, конечно, не в исключительных художественных достоинствах (хотя это безусловный шедевр, кто бы спорил). Это не просто икона, это символ. Что такое Россия? Ответить можно, только перечисляя знаки, точки в пространстве истории, великое и страшное.

И, конечно, «Троица» будет в этом списке. Как мы без нее?

А вот, оказывается, жили без нее поколения русских людей. Жили и не знали, что там под неуклюжими записями.

Троицкий собор в Лавре, куда сегодня икону отвезли, - тоже удивительное место. Может быть, это и не самая красивая русская церковь (я не знаю, как тут составлять рейтинги). Но она… Не знаю, не хватает моих талантов, чтобы уложить мысли в слова. В эту церковь входишь, как в древность, тебя бьет током, ты оказываешься не в храме, а внутри русской истории, она вся живая, и ты в ней тонешь, исчезаешь без страха.

Сейчас там, кстати, реставрация идет, очарование исчезло. Но вернется – снова закоптятся фрески, вернется полумрак, это все само собой получается.

Рублев писал «Троицу» именно для этого храма. И я, конечно, все понимаю про риски, про проблемы с сохранностью шедевра, прилежный посетитель музеев внутри меня возмущен.

А живой человек не знает, не может решить, что правильно. Возможно, правильно как раз, чтобы она там осталась.

Большинство оппозиционных блогеров уверены, что настоящей причиной передачи иконы РПЦ стал не юбилей обретения святых мощей, а отсутствие успехов в войне.

Александр Плющев

До икон дело дошло. Скоро с ними облетать позиции начнут.

Марат Гельман

Отдав рублевскую Троицу церкви Путин хочет склонить Бога на свою сторону?

Впрочем неважно что он хочет, важно что случится. Когда я был членом общественной палаты, зам председателя комитета по охране памятников, мы пытались разобраться с тем что произошло после реституции .

Там в рамках реституции церкви были переданы здания, в том числе 14 век. Я сейчас точно не помню где , священник к памятнику архитектуры 14 века пристроил ещё один полуэтаж, так как «комнат не хватало». А в Нижегородской области за 10 лет закоптили фреску Рублева.

Надеюсь с Троицей ничего не случится. После тех разбирательств церковь обязали брать искусствоведов в штат. И нести ответственность за сохранность (хотя никого не посадили за прошлое).

Все таки Путин - темнейший и в смысле - злодея и в смысле невежества. Нарушив все заповеди он рассчитывает, что он так договорится с Богом.

Бог на стороне жертвы а не агрессора. Бог на стороне Украины

Ирина Рогожин-Спица

Звучит так, словно им дали указ молиться о чем-то вплоть до положительного результата. Мнение бога тут никто не учитывает. Любыми средствами. Гитлер по Тибетам шастал, эти ближними путями.

Надеюсь, и об этом хотя бы Индиану Джонса снимут. Должна же быть хоть какая-то польза.

Марина Литвинович

Все стало спецоперацией - даже вывоз «Троицы».

Вероятно, Третьяковке сделали предложение, от которого она не могла отказаться.

Сергей Пархоменко

Только один человек - Фараон, лично, - мог приказать вывезти из Третьяковской галереи и передать для богослужений в Троице-Сергиеву Лавру икону Троицы Андрея Рублева.

Фараону очень нужно было сделать сейчас этот поступок.

Он о чем-то договориться пытается. Задабривает.

Или очень боится войну проиграть, и просит помочь.

Или решается на что-то очень страшное: страшное даже ему самому. И заранее добивается прощения.

У него, у религиозного фанатика - а вера его чисто языческая, дикая, животная, к православию отошения не имеющая, - так давно устроено: в особенные моменты пытается “перетереть один на один”, договориться “напрямую”. И делает, как положено, “хозяину” подарки. Взятки дает.

Вот, дал взятку опять. Потому что уверен, и по этой уверенности живет: если вам кажется, что кто-то или что-то не продается, - просто купите это еще дороже.

Владимир Руденко

Понятно, что без Путина, регулярно демонстрирующего практически уже религиозный фанатизм, и его администрации здесь не обошлось... Остается только догадываться, зачем ему понадобился именно оригинал на торжествах в честь 600-летия обретения мощей святого Сергия Радонежского.

Видимо, без поддержки Сергия Радонежского, сыгравшего важную роль в "избавлении Руси от татаро-монгольского ига" (не знаю уж, как сейчас принято трактовать 300-летнее иго - цитата из советского школьного учебника :)) уже не обойтись. "Освобождение" славянских земель империи идет не слишком удачно... И это очень мягко говоря...

Что-то мне подсказывает, что после этого путешествия "Троицы" в зале Третьяковки мы увидим не оригинал, а тот самый список из музея Андрея Рублева... И хорошо, если его... А, то, ведь, такими темпами легко сможем увидеть в зале Третьяковки ребрендинг рублевской "Троицы" от Темы Лебедева вместо и оригинала, и списка...)

Некоторые оппозиционные блогеры сравнивают произошедшее с языческими культами

Алла Боссарт

Как еще назвать эту истерическую акцию, кроме как языческой жертвой?

На алтарь спецоперации.

Ася Штейн

Что сказать про Троицу Рублёва? Даже и не знаю. Это суеверная попытка пытается приворожить удачу. Сибирские шаманы не помогли. Может так удастся договориться с верховным духом?

ЕМ

В Посад "Троицу" рублевскую переместили. Будет умирать со мной почти по соседству. В безбожные времена мы ее в учебнике по истории всегда разрисовывали в стиле - "На троих". Эти упыри почти мои ровестники. Наверняка тоже самое вытворяли. Но вот же твари мерзопакостные ! Молятся за Царя Ирода и думают, что отец-сын-святойдух, а с ними еще и богородица помогут им в черных делах. Я вот что подумала... Может, гундяй, как в черной мессе распятие, ее вниз головой превернет во время спецслужбы? Детишек-то в жертву много уже принесли. Ну, я хоть и не верющая вовсе, хочу однако ж Царицу Небесную, как ее моя прабабушка называла, попросить - пусть пролитая Иродом кровь детишек у него изо всех отвертий польется, путь льется столько дней, сколько ОНО проводит подлую "спецуху"- войну, и под конец захлебнется, когда вмете с кровью кишки вылезут. Для ОНО это будет твое милосердие, Царица Небесная. Потому что ОНО достойно вечных мучений.

Есть и более экзотическая версия.

Юрий Альберт

Мне кажется, в истории с Троицей действует та же самая логика, как при уничтожении санкционной еды. Вы, гады, хотите закэнселлить нашу великую русскую культуру? Ничего у вас не получится - мы ее раньше сами уничтожим!

Сергей Стеблиненко

Святотатство или прощание с православием?

Итальянский теолог Фома Аквинский видел святотатство в «непочтительном обращение со священной вещью».

Ну, а теперь новость, на мой взгляд, претендующая на сенсацию дня.

Знаменитую икону "Троица" Андрея Рублева в ночь на 17 июля впервые после Октябрьской революции привезли в Троице-Сергиеву лавру, где с нею собирается проводить некие религиозные обряды генерал ФСБ Гундяев, именующий себя патриархом Кириллом.

Написанная Андреем Рублевым в XV веке икона, после приобретения оклада (золотого убранства) Ивана Грозного, с 1575 года занимала главное место в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры.

До конца 1904 г. «Троица» Рублёва была спрятана от глаз верующих тяжелой золотой ризой, оставлявшей открытыми только лики и руки ангелов. В 1904 году ее реставрировали, а затем вернули на прежнее место, где она првоисела до 1920 года, когда ее вместе с другими ценностями лавры реквизировали и передали в ведение Народного комиссариата просвещения «в целях демократизации художественно-исторических зданий, путём превращения этих зданий и коллекций в музей». До сегодняшнего дня икона хранилась в Третьяковке, которую покидала только во время эвакуации в годы Второй мировой войны.

Что собирается делать с иконой Кирилл?

Предполагаю, что совершит некий обряд, наподобие облета 8 декабря 1941 года Москвы Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы на американском самолете марки "Дуглас" по приказу Сталина. Было это на самом деле или нет неизвестно, но преклоняющийся перед чудесами путин в это безусловно верит. Не думаю, что "Троицу" поднимут в воздух и облетят с нею линию форнта в Украине, но устроить молебен во "славу" российских убийц, насильником и мародеров безусловно могут.

Нельзя исключать и того, что в лаврпу приедет и сам путин для участия в проходящих там торжествах по случаю 600-летия Сергея Радонежского. Но, это официально, а неофициально - дабы получить "благословение генерала Гундяева на уничтожение Украины.

Как бы там ни было, но присутствие святой иконы в месте паломничества путина случайным быть никак не может...

Павел Шехтман

Если "Троица" Рублева погибнет при перевозке в Загорск - это будет конечно очень печально, но и очень символично.

То, что казалось бессмертной душой России - уже уничтожено, мертво, и гибель иконы Рублева была бы этому наглядными символом.